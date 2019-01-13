頭寮謁陵 吳敦義：多學習經國先生的精神跟作風 讓國家更好

2019-01-13 11:11

〔記者李容萍／桃園報導〕今天是前總統蔣經國逝世31週年，國民黨主席吳敦義上午率中央黨部主管到桃園大溪頭寮陵寢獻花致敬。吳敦義步出頭寮陵寢表情嚴肅，他表示，再度到頭寮瞻仰經國先生遺範，希望能夠多學習經國先生的精神跟作風，讓國家更好。一個和諧公義的社會，一個民眾能夠賺錢、繁榮均富的經濟，政府跟議會都能像經國先生主政時候一樣，服從國家的政策，廉能、勤奮而且有作為，讓民眾能夠過好日子！

吳敦義說，緬懷經國先生對國家社會的貢獻，尤其經國先生在任期間，不論是擔任總統或行政院長，推動十大革新、推動十大建設，對中華民國做出非常大的貢獻，真正讓台灣成為亞洲四小龍，在經濟及社會安定都是亞洲四小龍之首，所有的人民在他在世時都是奮發圖強，努力建設鄉土、建設國家，在他過世之後人們還是無限懷念。

吳敦義還說，緬懷經國先生對國家社會的貢獻、推動十大建設、十大革新的雄心壯志，我們多麼希望現在乃至於未來的政府，都能夠經國先生風範作為標竿，大家一起為國家拚富強，讓民眾能夠賺錢，讓社會能夠安定，讓國家能夠安全，讓中華民國屹立不搖，讓台灣有自由民主繁榮富庶的生活，這是我們在緬懷經國先生的風範之餘非常真誠的期待。

吳敦義提到，國民黨現在是在野黨，但是九合一大選後，國民黨拿下15個縣市長，希望地方政府也能夠得到中央政府的充分的支持跟合作，讓中央跟地方都一條心，不分政黨大家同心協力拚經濟，讓人民過好的生活，也能夠維持兩岸和平穩定發展。

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