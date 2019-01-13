幫吳敦義總統初選鋪路？國民黨黨籍總檢查

2019-01-13 07:15

組發會：有正確黨員名冊 參選人才能順利連署

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨最近全面展開黨員「黨籍總檢查」，外界揣測是為了幫黨魁吳敦義參加黨內總統初選黨員投票，預先掌握黨員資料；組發會主委李哲華澄清，這是依據黨章規定4年辦理一次，而且今年總統初選時，登記角逐的參選人必須要有正確的黨員名冊，才能順利進行黨員連署，過去黨部就是沒有落實黨籍檢查工作，才屢被質疑名冊不實。

黨章規定4年辦理一次

李哲華強調，黨籍清查目的是為了解黨員是否有搬遷或死亡，以便進行黨籍資料的校正，至於黨內初選的黨員投票，除了要有黨籍，最主要關鍵仍在於黨員有無被停權或完成繳交黨費，才具備合格的選舉權與被選舉權，未繳黨費者就算有黨籍，也無法投票，因為按照規定黨員必須在投票日前4個月，繳清所有積欠黨費。

依照國民黨2015總統提名初選所頒規定，申請總統候選人提名登記者，必須連署到具備選舉權（有繳黨費且未停權）的黨員總數的5％。

沒繳黨費就沒有投票權

李哲華表示，以往每次黨主席選舉、總統提名初選，參選人在繳交200萬元保證金後，都會拿到黨部提供的黨員名冊，以便進行黨員連署，但大家都批評黨員名冊內容不實，參選人拜訪或電訪黨員時，經常會有人已身故，或電話、地址不正確的情形，原因就在過去的黨中央都沒有落實黨籍檢查。

對於黨內有人以「人頭黨員」問題，質疑黨員投票正當性，李哲華表示，現在根本不必擔心「人頭黨員」問題，因為前兩年的黨主席、黨代表選舉而入黨的黨員，如果去年、今年沒有繳交黨費，就沒有投票權，自然影響不了黨內選舉，且所謂的「人頭黨員」黨費也不是任何人可以幫忙繳，除非是對國民黨有信仰，願意自己去繳黨費。

國民黨組發會規定各地方黨部自1月1日起辦理黨籍總檢查，凡是黨員人數在4萬以下的黨部，要在2月28日前完成，4萬人以上的黨部則必須在3月31日前完成。李哲華說，過去都要求黨工親自拜訪黨員，但實際執行面根本不太可能，因此這次改以電話查詢為主，親訪為輔。

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