雲林囝仔陳良基接掌教部 地方人士感與有榮焉

2019-01-11 20:59

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林人要接掌教育部囉！他是陳良基，一個在雲林鄉下艱困環境長大的農家子弟，憑藉著堅毅精神與勤奮態度，一路從本土博士，做到科技部長，即將接掌教育部，地方人士均感與有榮焉。

雲林縣褒忠鄉新湖村出生的陳良基，曾在自傳中說他的出生地是一個臺灣南部的小農村，全村不過70餘戶，皆以農為生，約有半數以上人家具血親關係，父親是糖廠職員，母親負擔大部份農事工作，家中有7個孩子，排行老5的他，童年時期就在曬穀場、圓頂穀倉及農舍間與附近玩伴的嬉戲中度過。

常自稱「田庄囝仔」的他，成功大學電機系出身的土博士，曾任台大創意創業學程主任、晶片系統國家型科技計畫共同主持人、國家實驗研究院長、台大副校長等職務，4度獲得台大教學優良獎，獲頒教育部終身榮譽國家講座，研究、教學、產學合作等都表現優異。

現任科技部長的陳良基將轉任教育部長，在台大任教時有「技轉王」稱號，數年前曾傳出要當教育部長，後來先擔任教部次長、科技部長，走了一圈即將回到教育部擔任領頭羊。

陳良基永年中學畢業後考上台北建國中學，當時永年中學還沒有高中部，成為永年傑出校友，永年中學校長許仁弘恭喜他從科技部長轉任教育部長是眾望所歸，期盼他帶領教育界開展台灣教育新境界。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/