高雄市政會議紀錄 韓國瑜這句話遭砲轟「說一套做一套」

2019-01-12 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜選前高喊要讓高雄發大財，選後卻爭議不斷，先是稱競選時提過的迪士尼「不是想蓋就蓋」，小內閣人事又頻頻傳出人選有瑕疵，觀光局長潘恆旭更接連創造爭議話題。沒想到近日又有人爆料，稱韓國瑜在市政會議中的指示是，「選舉的政見，和可行的政策，是完全不一樣的」。

臉書粉專「高雄好過日」10日刊登一名網友投書，內容指出，近日看到一份高雄市政府市政會議的紀錄，又聽到參加局處首長的轉述，「韓國瑜在會議中其實沒有講出具體的內容，就是重複講『陽光、燦爛、快樂』等目標，並在會議中請各機關將他的政見轉換成『可以推動的政策』」，白話文可解讀成，「我的政見無法推動，你們幫我變成政策」。

而韓國瑜還在會中強調，他用他三屆立委和在中國與中國國民黨打滾數十年的經驗坦白告訴大家：「選舉的政見，和可行的政策，是完全不一樣的」。另外，一向樂觀的韓國瑜還指示，外界對他的批評，並不重要，「換個角度思考，這是高雄發展衝刺的良機」。

這名網友酸說，韓國瑜此番言論等於對自己被多次打臉依然樂在其中，「只要能上媒體，反正韓粉如此好操作，被打腫一邊，還要轉過另外一邊給你打。台下就會有人叫好：你看，我們高雄的臉越來越大，顯然是要發大財了！此等聖人般的情操、信徒般的粉絲，真是何其可貴！」

文章曝光後則有人質疑，「將政見轉換成政策到底哪裡不對？」但多數網友都認為，政見如果要經過轉化，才能變成可行的政策，就代表最初的政見只是空話，完全沒有執行的可能性，大酸韓國瑜「說一套做一套」、「還好我不是89萬其中一個，現在高雄市政府根本草包執政團隊」、「韓導沒料不意外，但我比較好奇的是中天國瑜台跟中視國瑜台會演到第幾集.....」、「含粉：不要跟我講這些滴滴答答的啦，高雄發大財！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/