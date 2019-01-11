高雄元宵燈會在元宵節前結束！ 網傻眼：韓總在玩哪招？

2019-01-11 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任後，許多天馬行空的政策引發爭議。近日傳出原訂今年在高雄港2-10號碼頭棧庫群舉辦的高雄燈會，將改名「金銀河」並移至愛河舉行，引起議論，昨天（10日）又傳出因縮短展期，元宵節當天將「沒有燈會」，令網友十分錯愕。

前高雄市長陳菊任內原本規劃，今年2月9日至24日登場的高雄燈會要在高雄港2-10號碼頭棧庫群舉辦，同時結合駁二及輕軌，讓不少人期待嶄新風貌，但改朝換代後「陳規韓不隨」，韓市府決定把燈會移回愛河，取名「金銀河」。有高雄市民說，原本市政府規畫將封閉70年的1-10號碼頭改造為不同的主題景點，令人相當期待，沒想到新接任的市府為了附和愛情產業鏈的口號，硬要改回愛河舉辦，讓人傻眼。

臉書粉絲團「高雄點Kaohsiung.」昨天也發現，市府將活動日期從原本的16天縮短為9天，粉絲團指出，燈會只到2月17日，而元宵節是2月19日，「距離元宵節還有兩天燈會就結束，這可能是史上頭一遭？」同時也批評，沒到元宵節還能稱作「元宵燈會」嗎？根本就是「愛河夜市」吧！

對此，網友也紛紛留言說，「真的是來亂的」、「傻眼貓咪」、「元宵燈會不需要到元宵節嗎」、「韓神決定，你們敢嘴！！」、「應該是想讓民眾在元宵節當天專心吃湯圓吧？」、「現在市府真的讓人摸不著頭緒，好幽默唷，呵呵」、「可能怕高雄自己賺太多錢了，都沒貨可以賣了，要大家去別的縣市過元宵節」。

根據《三立新聞》報導，高雄市政府觀光局對此回應，台灣南部有「三大燈會」：台灣燈會（屏東）、高雄市政府與佛光山。高雄先開一個頭，讓其他燈會接力。高雄不用和台灣燈會強碰，也讓大家看了高雄市政府舉辦的燈會後，能去看看其他的燈會。

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