行賄廠商拿10.5億政府標案！黃國昌籲政府全面徹查

2019-01-09 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市府前經發局長朱松偉，兼任「亞洲矽谷計畫桃園市政府專案辦公室」副執行秘書期間主動向廠商索賄，遭法官裁定收押。時代力量立委黃國昌指出，行賄廠商「全徽道安」每年均取得大量政府標案，過去5年累積高達10.5億，呼籲檢方、政府必須全面徹查。

黃國昌在臉書上寫道，採購公告系統資訊顯示，「全徽道安」每年均取得大量各級政府標案，過去5年金額達10.5億，質疑該廠商「到底有多少公共工程，是透過行賄方式取得？這些公共工程，品質與功能是否有問題？檢方與政府都必須進行全面徹查。」黃國昌批評，這種不肖廠商不但得接受最嚴厲處罰，官方未來也應禁止其再取得任何政府採購標案。

朱松偉遭控利用承辦農業博覽會自駕車等多項公共工程時向廠商索賄，索取物品包括高價紅酒、五星級飯店住宿費用、iPhone7 Plus手機、iPad平板電腦、現金10萬元等。桃園地檢署前天指揮調查局北機站發動搜索約談，朱松偉坦承犯行，昨被法官裁定收押禁見。

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