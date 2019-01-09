44國際學者聯名力挺小英 籲台灣人共同對抗中國威脅

2019-01-09 07:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平2日發表對台談話，提出「習五條」，將九二共識連結到一國兩制，同時也強調未放棄對台使用武力。44名國際學者專家和前官員今天發表公開信且投書媒體，力挺台灣總統蔡英文，呼籲不同政治立場的台灣民眾，在國家面臨威脅時保持團結，應該共同對抗來自中國的威脅，同時也為「享有民主的台灣人民加油」。

來自美國、加拿大、英國及澳洲等國家的學者、作家及前政府官員，共同聯名發表公開信，投書《自由時報》和《美國之音》等媒體。文中指出，中國不斷壓縮台灣的國際空間，習近平2日的對台談話達到新高點，蔡總統也在同天回應習近平，強調絕大多數台灣人民強烈反對「一國兩制」，從未接受所謂「九二共識」，深信這是正確的反應，如此反應也顯示出蔡總統在面對共產中國日增的威脅下，所展現的穩健與盡責的領導能力。

文中提到，蔡總統是一位最具能力，知識豐富的政治人物，以她沈穩的性格和謹慎持平的立場，不但使台灣國際地位顯著增進，提升台灣在國際間的能見度，而且堅定維護台灣得來不易的自由與民主，蔡總統對強鄰侵略性霸凌所作果決與鎮定的回應，已贏得其他國家的尊敬。蔡總統已展現持平、彈性和堅定的風格，台灣正是需要這種領袖特質，以渡過風浪，航向更光明與安全的未來。

學者們最後呼籲，當前台灣處於前所未有的十字路口，生存正受到中國的威脅，台灣雖然有許多內部問題必須解決，但台灣正面臨更大的生存威脅，如果不同政治立場的台灣人民不瞭解這項威脅，依舊紛爭如常，那將給手段高壓的北京領導人有機會分化台灣社會，使台灣被納入中國日益變成不可避免。

這44位學者專家包括譚慎格（John Tkacik）、博思科（Joseph Bosco）、章家敦（Gordon Chang）、週鉅源、孔杰榮（Jerome Cohen）、金德芳（June Teufel Dreyer）、家博（Bruce Jacobs）、林蔚（Arthur Waldron）、韋傑里（Gerrit van der Wees），以及兩位前美國在台協會台北辦事處處長司徒文（William Stanton）及楊甦棣（Stephen Young）等。

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