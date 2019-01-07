卓榮泰當選黨主席 代理黨主席：黨內很多人要我選

2019-01-07 13:48

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨黨主席補選，昨天由卓榮泰勝出，代理主席林右昌今天在接見日本的八代市長中村博生時透露，之前黨很多人是要他出來選黨主席，但是黨部有5席的立委補選，明年是總統大選，黨主席輔選工作非常繁重，無法兼顧市政；林右昌說，他最後還是推辭，代理主席到週三，他很欣慰代理工作即順利圓滿完成，也可卸下職務專心市政工作上。

林右昌今天早上接見日本八代市長等一行人，林右昌說，去年底基隆市府去八代市參訪，他因為身兼黨主席無法抽身帶隊前往，改由副市長帶隊，感到抱歉，但他代理主席職務將在周三結束，以後可以有更多的交流機會。

八代市長聞言說，真希望林右昌可以一直代理下去，林右昌翻開手邊的自由時報專訪，送給「老朋友」八代市長歡喜收下。

林右昌事後受訪指出，之前的確很多人有這樣的建議和想法，他再次重申一切以市政為重，很謝謝當初長輩和黨內先進的厚愛，他任內把代理黨主席職務做好，執政黨隱定下來，安定民心，也把黨主席補選工作在昨天順利完成，周三會有三席立委補選提名，代理工作即可以順利圓滿的完成，也可卸下職務專心市政工作上。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/