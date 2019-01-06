蔣萬安挺小英4個必須 網友：對得起蔣家列祖列宗

2019-01-06 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立法委員蔣萬安在電視節目上公開表明，針對總統蔡英文元旦文告，他同意蔡英文的「四個必須」，不同意習近平的一國兩制，這段談話引起議論，藍營支持者崩潰痛批是他根本「台獨份子」，還要他「想想爺爺」。

國民黨立委蔣萬安在3日的節目上談到了蔡英文在元旦文告提及的兩岸關係，他表示，蔡英文提及的「四個必須」是正確的，且強調對岸要正視中華民國存在的事實，表示蔡總統在對於中國領導人習近平提出「一國兩制」的回應，是相當正確的。

蔣萬安接著說明，他絕對不接受習近平所說的，與各政黨團體進行民主協商，指出這是走回過去政治協商的老路，且忽略中華民國政府治理的客觀事實，不僅是他不能接受，相信絕大多數台灣人民也無法接受。

台獨份子？ 竟有網友崩潰要他「想想爺爺」

節目主持人接著詢問，這是他個人的意見還是國民黨黨內的主流意見，蔣萬安表示，他認為主權之事不容退讓，他也相信黨內有自己的聲音。

此則影片在網路上傳開之後，許多網友痛批蔣萬安是台獨份子，紛紛到他的粉絲專頁留言：、「不忠不義不仁不孝，說的就是你了」、「蔡英文和民進黨已經把你的祖宗祖墳給挖了，你還堅決擁護蔡英文？」不過也有網友支持蔣萬安的說法，留言說：「這孩子對得起蔣家列祖列宗啊」、「國民黨難得有明理人。」

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