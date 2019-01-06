蔡總統籲不講九二共識 馬英九千字文反擊：什麼心態？

2019-01-06 16:51

〔記者林良昇／台北報導〕總統蔡英文期待台灣所有政黨不要再講「九二共識」，前總統馬英九今下午在臉書上發千字文反擊，質疑蔡總統拒絕「九二共識」，難道也拒絕中華民國？並批評蔡總統因為拒絕「九二共識」而造成今天的困局，還要求別人也不能談「這是什麼心態？」

馬英九在臉書發文引述蔡總統說「我們始終不接受九二共識，根本的原因就是，北京當局所定義的『九二共識』其實就是一個中國，一國兩制」，他質疑，這種說法正確嗎？

馬英九說，所謂「九二共識」，是1992年11月16日兩岸海基、海協兩會就「一中原則」以傳真函所達成的共識：「双（雙）方均堅持一個中國原則，但對於一個中國的涵意（義），認知各有不同，可各以口頭聲明方式表達」，第二天媒體稱之為「一個中國，各自表述」，簡稱「一中各表」，沿用至今，「當時我是陸委會特任副主委，全程督導此事」。

馬英九指出，2008年3月22日大選，國民黨獲勝，3月26日中國領導人胡錦濤與美國小布希總統通熱線電話，根據中國新華社當天報導，胡錦濤表示「大陸與台灣應在『九二共識』的基礎上恢復協商，『九二共識』是指雙方都承認只有一個中國，但定義不同」。他指稱，這是中國領導人第一次精闢解讀「九二共識」，凸顯兩岸求同存異的用心。

馬英九強調，我方的「一中各表」就是「一個中華民國，兩個地區─台灣地區與大陸地區」的憲法定位，「不會表到『兩個中國、一中一台、或台灣獨立』」，因為「這是中華民國憲法所不允許的」。

他說：「這一點我在2015年11月7日新加坡『馬習會』的正式會議中，特別向習進（近）平強調。當時會議記錄的逐字稿，也在11月9日送到立法院內政委員會備查。但直到今天，蔡總統與綠色媒體或名嘴仍然誣賴我不敢在習近平面前提『一中各表』，希望今後不要再誣賴。」

馬英九說，在「一中各表」的「九二共識」下，中華民國的邦交國維持22個，「只比我接任時減少一國」，但不承認「九二共識」的陳水扁總統任內丟掉6國，蔡總統丟掉5國，「我任內，全球有164國給我國國民免簽或落簽待遇，我們的主權從未喪失或萎縮。台灣跟大陸貿易穩定增加，每年順差平均約700億美元，8年超過5000億美元；大陸觀光客從2007年的30萬人增加到2015年的418萬人，增加14倍；外匯收入超過台幣1000億元，確實做到『貨去，人來，發大財』」。

馬英九認為：「對我們而言，『一個中國』就是中華民國，無論大陸如何表述，我們堅守中華民國的立場。蔡總統拒絕『九二共識』，難道也拒絕中華民國？」

馬英九指出，「九二共識」本來就是在「國家統一前」，海峽兩岸對「一中原則」的看法，與「國家統一後」採行何種制度，沒有因果關係，就算中共日前的說法造成混淆，蔡總統也不應該跟著把「九二共識」與「一國兩制」劃上等號，一併否定。

馬英九批評，蔡總統抱怨豬瘟疫情兩岸不能合作，聲稱「防疫都沒有辦法合作，哪來兩岸一家親」？他卻舉例反證：「我任內發生數次禽流感，兩岸合作密切，為何現在做不到呢？」

馬英九說，蔡總統拒絕「九二共識」，卻又說「我們不反對兩岸互動，我們也願意坐下來談」，但兩年多來，兩岸有什麼互動？談過些什麼？蔡總統不接受「九二共識」，「怎麼能期待大陸當局跟她互動呢」？

馬英九表示，事實是，如果沒有「九二共識」，就不會有1993年「辜汪會談」，更不會開啟2008年後長達8年的兩岸和平繁榮與「馬習會」，「我們支持『九二共識』但並不接受『一國兩制』，反倒是過去成功的經驗證明，『九二共識』確實可以為兩岸帶來各種和平紅利，不但國內民意支持，國際社會更認為對維護區域和平有幫助」。

馬英九強調，如今兩岸情勢益加險峻，雙方應誠心回歸「原汁原味」的「九二共識」，不要隨意加料；「台灣不要否定『九二共識』，大陸也不要無謂攻擊『一中各表』」。

馬英九說，蔡總統要大家不要再講「九二共識」，不禁要問，兩年多來，她的兩岸論述是什麼？因為拒絕「九二共識」而造成今天的困局，還要求別人也不能談，這是什麼心態？蔡總統，拒絕「九二共識」，無法解決兩岸問題，美國、日本也都幫不上忙。

馬英九臉書貼文：

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/