游盈隆：若當選黨主席 儘速處理連署特赦阿扁案

2019-01-04 17:53

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨主席補選今天舉辦第二場政見發表會。候選人游盈隆在上次政見會提出九大主張，這次在申論時再度重申對黨的七大政見，其中，他首度提到，若當選黨主席，會嚴肅面對前總統陳水扁的政治與司法迫害，儘速處理黨代表對前總統陳水扁的連署特赦案；對手卓榮泰則細數近日到各地拜訪黨員的經驗，呼籲游盈隆與他合作，游盈隆發掘問題、由他負責解決問題，如此國家才能團結和諧。

民進黨主席補選週日（6日）舉辦，今天是第二場政見發表會。候選人卓榮泰、游盈隆在第一場政見會時，互批彼此「裂解」、「貼標籤」，游盈隆並質疑卓榮泰，在未來的總統初選時，能否確實推動黨內初選，卓榮泰則反嗆游盈隆，「如果這麼在意，你是不是直接選總統？」

游盈隆首先在申論時重申數個在第一場政見會時提出的主張，包含民進黨2020拒絕現任優先、力拚立委席次過半；黨主席需堅定維護台灣價值、放棄一中主張；在兩岸關係方面，要硬起來，台海要避免戰爭，民進黨須利用台灣民主軟實力，積極推動中國民主化。

此外，游盈隆也批評，民進黨內如今「一黨獨大」，新潮流享受80％的執政資源，卻不用負責，若他當選黨主席也將積極面對派系問題；他還說，民進黨須重建黨的形象，不能走菁英路線、要走平民路線；未來若擔任黨主席要將該有的權利還給黨員，不分區立委名單開放黨員參與。

游盈隆並首度在政見會中表示，未來若擔任黨主席，將儘速處理黨代表對前總統陳水扁的連署特赦案。

由黨內中生代共推的行政院前秘書長卓榮泰，則細數自己到全台各地拜訪黨員的經歷，強調自己從行政院、總統府到中央黨部的經歷，是「哪裡有問題、就去解決哪裡的問題」。他並呼籲游盈隆，應善用自己在民調上的專業、發掘問題，與他合作，才能讓國家和諧下去。

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