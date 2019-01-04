南市立委補選戰鼓催 藍營感慨：士氣正好竟沒人選

2019-01-04 17:29

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市第二選區立委補選將於3月16日舉行，國民黨目前仍無人選，台南市議會國民黨團書記長蔡育輝今天感慨說，目前國民黨士氣正好，竟然沒人要參選，這很不合理。

蔡育輝說，立委補選國民黨苦覓不到適合人選，為此他昨天一度考慮要遷移戶籍投入立委補選，但是考量選舉經費至少得花2、3000萬元，加上補選立委的任期不到1年，剛選完明年就又要再選一次，讓他陷入長考，而昨天也是遷移戶籍具參選資格的最後一天，最後他決定放棄遷籍。

蔡育輝這次在南市大新營選區市議員選舉，獲得2萬1800多票，為全市第2高票，僅次於謝龍介。先前，外界點名高思博、謝龍介是藍營的強棒，不過兩人均無意願。

蔡育輝說，第二選區是國民黨基本盤最弱的選區，人選難覓，目前被點名的可能人選，包括前南縣議長、前立委李和順的兒子李武龍及前南縣副議長陳宗興的兒子，但目前還在徵詢中。立委補選將於本月14日至18日辦理登記，時間緊迫，最遲18日前必須推出人選，否則對國民黨好不容易建立起來的士氣，將會是一大打擊。

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