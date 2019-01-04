大師兄邀邁邁同框直播 邊吃火鍋邊聊希望、談團結

2019-01-04 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉絲專頁「貓與邪佞的手指」日前揭露前立委陳其邁不為人知的吃火鍋癖好，引發網友熱議，紛紛要求陳其邁開一次火鍋直播，現在這個願望即將實現，民進黨黨主席參選人卓榮泰邀請陳其邁今晚9點，邊吃火鍋邊直播。

卓榮泰稍早在臉書宣布「我來找陳其邁開直播了」，時間就定在今晚9點，而這次的同框主要是因為之前跟新生代對談時，被虧吃火鍋要開直播，因此決定今天和陳其邁一起煮，並表示「過年的時候吃火鍋代表團圓，今晚這一餐，我們聊希望、談團結，作伙來吃！」

卓榮泰還提及曾說過「要帶著整個中生代的反省，一起來重振民進黨，說到這點，其邁從選後到現在的表現，大家有目共睹。」未來的政治人物，要站到第一線面對人民，而這些人民「不只是『討厭民進黨』的人，當然也要跟『寄望民進黨』的朋友談談。」

對此，網友熱烈響應，「吃火鍋，開直播！超讚的」、「期待談話內容！」「準時收看！」另外，因為陳其邁吃火鍋時要求菜盤一定最後才下，所以許多網友搞笑要求，「大師兄記得先下菜盤，拜託你了」、「湯底堆滿高麗菜最棒了，要先下菜盤！」「大師兄菜盤梭哈就對了」。

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