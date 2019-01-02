批中國迫統愚蠢 外交部：只有2300萬人能決定台灣前途

2019-01-02 21:13

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國國家主席習近平今天上午發表《告台灣同胞書》紀念演說，定調「九二共識」就是一中、提倡兩制等；總統蔡英文下午則回應，台灣不接受「九二共識」與一國兩制。外交部今呼籲國際社會繼續支持民主台灣，並在推特上直指，強迫統一是愚蠢的，只有2300萬人能決定自己的前途。

今年是中國發表《告台灣同胞書》滿40週年，習近平上午在北京人民大會堂發表演說，提出「習五條」談論兩岸統一，倡議一國兩制的台灣方案，提出政治協商，定義「九二共識」等。蔡總統今天下午親自回應，強調台灣不接受九二共識、不接受一國兩制，並重申「4個必須」。

外交部今天也發布新聞稿，呼籲國際社會繼續支持民主台灣、正視台灣是成熟民主國家、不受中國管轄的事實。外交部晚間並在推特上直言，強迫統一是愚蠢的，台灣是個自由民主且保障人權的國家，只有2300萬台灣人能決定自己的前途。外交部也向中國領導人喊話，呼籲其加入全球社群、尊重此現實。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/