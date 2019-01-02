陳炳甫左批「白色力量」 抹黑 右打姚文智「選上就沒地方服務」

2019-01-02 15:48

〔記者周彥妤／台北報導〕前台北市士林大同區立委姚文智辭立委，立委補選27日在即，中國國民黨今召集泛藍議員，宣布力挺參選人中山大同區議員陳炳甫。陳致詞先批市長柯文哲標榜「白色力量」，卻任由出征參選的陳思宇揶揄、抹黑對手；另指姚文智「選上就沒在做地方服務」，眾所皆知，且提了8年的河右岸經濟，也沒任何成績單。

國民黨今天下午於中央黨部舉行「藍軍大團結・力挺陳炳甫」記者會，國民黨副主席兼秘書長曾永權、台北市黨部主委黃呂錦茹、台北市議會副議長葉林傳、國民黨台北市青工會總會長林杏兒、國民黨台北市議員王浩、陳重文及張斯綱、新黨議員潘懷宗，現身力挺。

另外，記者會主持人國民黨文化傳播委員會副主委洪孟楷也唱名未到場者，包括北市議員汪志冰、前北市議員林亭君、新黨議員侯漢廷、無黨議員楊靜宇都表態力挺陳炳甫。

陳炳甫致詞表示，過去3年國家動盪不安，民眾痛苦指數愈來愈高，若立委補選再回到民進黨手中，表示痛苦還會持續探底，這次縣市長選舉，各縣市已感受到痛苦的反彈力量，台北市因為整個選舉制度慌亂無章，讓丁守中以3000多票落敗，「1000多個投票所，只要有一對長者堅持下去，今天市長就絕對不是柯文哲」。

陳炳甫說，絕對不可讓這席立委回到民進黨，或到柯文哲自稱的「白色力量」手上，最近看到柯文哲不斷強調「白色力量」多麼了不起，是新的選舉文化，但是他自己手下，卻攻擊、揶揄和抹黑對手，「柯居然告訴大家，選舉不就是罵來罵去，我自己也不知道該怎麼選，難道要打坐嗎？」

陳炳甫說，當初柯指責別人時候，怎麼不講講這些話呢；至於民進黨，這些年來也一樣，這些年完全執政後，國家社會有進步什麼？

談到姚文智，陳炳甫更說，好的民意代表，最重要就是專業問政加上熱忱服務，士林大同選民深刻感受都沒在地方看到姚，「請大家問問就知道，這不是我說的，這是他最被詬病的部分，選上就沒在做地方服務」；另外，姚文智講了8年的河右岸經濟，也沒有任何成績單。

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