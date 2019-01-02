選大安區立委？連勝文：有比自己適合人選也會支持

2019-01-02 11:46

〔記者周彥妤／台北報導〕國民黨資深立委蔣乃辛宣布不爭取連任大安區立委，讓後起之秀接棒，包括不分區立委林奕華已表態爭取，中央委員連勝文也被點名有意角逐。連勝文今天並未正面表態，僅感謝外界鼓勵，若有比自己更適合的人選，也願意支持。

代表國民黨參選士林大同區立委補選的議員陳炳甫，今天上午與連勝文赴士林福華市場拜票，選區議員張斯綱、陳重文也陪同在旁。

談到外界勸進參選立委，是否有意投入，連勝文受訪表示，感謝很多朋友鼓勵，如有比自己更適合人選，也願意支持。

媒體追問是否有意願，連勝文表示，「要選立委自己10年前就出來」，隨後再強調，有比自己更適合人選，願意支持，並未正面表態。

另外，高雄市長韓國瑜日前談到國民黨內角逐2020年總統選舉，以馬英九、朱立倫、王金平及吳敦義4咖打麻將比喻現況，「說誰胡牌、誰就可以選總統，但有1人是相公少1張牌、渾然不知道還打得很快樂。」表示4個人打麻將，但有個相公，不但胡不了牌，還一直打，一番妙言引發熱議。

談到認為誰是相公，連勝文受訪表示，韓市長滿妙的，不知道要怎麼打到相公去，總之就是要告訴大家要做什麼事情，說服民眾有能力做到，這在所有選舉中是最基本問題，於此說服民眾，民眾自然而然會支持。

而前立法院長王金平昨日被問到總統大選是否想要胡牌，王意有所指說，「上桌的人，每個人都想」，連勝文今天被問到是否想跳下去打這局麻將，連笑稱「幫大家倒茶嗎？」指自己在旁邊遞茶水、唱歌的角色比較有可能。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/