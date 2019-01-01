韓國瑜是怎樣收割蔡政府政績的？ 王浩宇PO文這樣說…

2019-01-01 22:57

〔記者李容萍／桃園報導〕交通部觀光局自今年元旦起擴大實施暖冬遊補助，補助範圍從原先的宜花東高屏，放寬至全台22縣市都適用。綠黨桃園市議員王浩宇今天（1日）在個人臉書分別以「韓國瑜是怎樣收割蔡政府政績的」、「救救台灣的觀光業，政府應該注意什麼？」為題，PO文談論韓國瑜是怎麼利用蔡政府推動的旅遊政策，來吹捧美化自己。

王浩宇PO文說，去年11至12月，政府推出「前進宜花東．高屏暖冬遊」補助，只要到宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、高雄市、屏東縣，就能申請住宿和交通費補助最高2500元。宜花東高屏的旅館平均提升了20％左右的住宿量，因為高雄是少數獲得補助的西部縣市，熱門飯店在12月底的住宿更是好幾個月前就全部訂滿，幾乎是一房難求。

王浩宇說，這跟所謂的「韓流」根本一點關係都沒有。韓國瑜卻不斷誤導說，自己帶來「韓流」，讓高雄觀光、飯店業動起來，友好媒體不斷唱衰台南等地區旅遊，去凸顯高雄的訂房率有多高、別的縣市有多慘。

王浩宇認為，兩個月來，韓國瑜卻從不提到高雄旅遊可獲得最高2500元的補助，直接收割蔡英文對高雄旅遊業的德政，誇大自己的政績，把暖冬補助直接變成所謂的發大財韓流；卻不敢說，真正讓高雄觀光動起來的人其實叫做蔡英文。在2019年1月31日前，寒冬補助將擴及全台，而對全台都加入競爭的行列，高雄的旅遊業的考驗才剛剛要開始。口號是沒有用的，接下來比的才是真本事。

王浩宇另羅列六都2017年的旅館住房率數據，提及前總統馬英九執政時期，台灣冒出了百間專接一條龍陸客團的旅館，這些旅館集中在新北（因為房價相對台北便宜）、台中、高雄、台南等地區，主要的客源是來自中國的團客。

他分析，受惠於兩岸關係的回溫，在2010至2016年間，這些旅館幾乎是天天飽滿，但隨著蔡英文上台，兩岸關係的急凍，中國團客變少了，旅館業就面臨的很大的考驗。2017至2018年間，中南部的旅館住房率急凍，這些本來只接團客的旅館，不得不搶台灣人的生意，供應量瞬間大於需求量，也讓台灣的旅遊業陷入水深火熱之中。中南部旅館倒閉的新聞，開始不斷出現。

不過，在此同時，台北、桃園的旅館業卻呈現不一樣的局面，因為東南亞、日韓自由行旅客數量呈現增加趨勢，再加上這些旅客都集中在北部旅遊，住房率反而呈現穩定狀態。面對這樣的變局，他主張大家必須思考的是，台灣的觀光旅遊應該走怎樣的路線？

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