2020年總統選舉 蔡總統：現在談還太早

2019-01-01 21:43

〔中央社〕外界關注府院黨人事布局，總統蔡英文今天表示，黨主席補選後，會做整體連動思考，現階段希望行政院長賴清德留任。至於媒體關切2020是否爭取連任，她說，任何總統都希望有足夠時間把想做的事情做完，但現在談這個還太早。

民進黨在九合一選舉遭遇挫敗，行政院長賴清德強調時間一到就會離開，蔡總統日前公開表態，形容賴清德是個「好投手」，希望他繼續留任。

蔡總統今天和電子媒體茶敘，媒體關注府院黨是否改組以及時程，她說，這些人事都是連動的，會等黨主席補選結束後，再做人事的調整規劃，如果有調整的話大概應該會在一月。

她強調，整體布局還沒有進一步規劃，就像棒球比賽一樣，要考慮戰局的變化，才能看調整的必要性與調整的大小。她也在很多場合說過，黨內大家都覺得賴清德是個「好投手」，期待他能夠留下來，大家一起努力。

對於先前外傳前行政院長蘇貞昌可能接任閣揆，蔡總統說，選後有跟所有參與這次選舉的黨內主要意見領袖對政局交換意見，但沒有牽涉具體人事規劃。他確實有和蘇貞昌見過面，討論的就是選戰以及時局，兩人都共同同意賴清德留任是最好的選項。

對於外界傳出獨派支持賴清德參與2020年總統大選，蔡總統說，現在談這個都太早，在這個階段還是希望賴清德還是考慮留任，對政局穩定、政策延續和國家發展都是最好選擇。

媒體追問2020年是否爭取連任，蔡總統說，老實說確實有點早，但任何總統都希望有足夠時間把想做的事情做完。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/