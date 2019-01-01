吳音寧將寫「奇怪的一年」 他註解：很多改革剛要開始

2019-01-01 00:39

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台北農產運銷公司前總經理吳音寧昨天透過臉書說，「過去是奇怪的一年」，令人玩味的是她還秀出一張「兔照」，令人聯想到她曾自詡為「鄉下來的野免」。

吳音寧昨天發文表示，2018對她來說是奇怪的一年，「尤其2/27那天之後，遭遇一波又一波，扭曲事實的惡意攻擊」，她透露，自己計畫將這些經歷寫到書中，記載到歷史裡。她話鋒一轉寫道「不過今年也恰如我年初在日誌本寫下的：A strange world is wonderful（一個奇怪的世界是精采的）」。

所謂「奇怪」所指何事？吳音寧昨天手機一直關機，她沒有再對外界說明，但了解她的朋友認為，「北農之行」表面上雖然「功敗垂成」，很多改革都剛要開始，她把北農當作農業改革的「起手式」，不隨政壇和媒體起舞，做該作的事，用堅定的意志去改革，不隨波逐流，不作秀，已經為政務官立下典範，無奈「暗黑勢力」充分利用網路、媒體醜化她，民進黨慘敗，「沒做錯任何事的她，老早被貼上標籤，被迫交出職務」。

吳音寧的表哥、前溪州鄉長、現彰化縣議員黃盛祿表示，吳音寧把「北農總經理」當作台灣農業改革的「起手式」，以她的資歷和出身，早就可以在政壇大展身手，但她卻選擇無法被全台看見的「溪州鄉公所秘書」蹲點，她從最基層了解台灣農業和鄉村面臨問題，因緣際會，進入北農，卻被一波又一波的「假新聞」所傷。

他說，這些假新聞從去年農曆春節開市後開始，從「北農休市」、「神隱少女」、「殘菜送家鄉」、「參加魚翅宴」、「30萬元洋酒送民進黨市黨部」…等，北市府去年六月派政風人員進入北農查帳，柯文哲原本欲拔掉吳音寧，結果因為民意反彈，柯投鼠忌器，最後沒有動手。

黃盛祿說，「暗黑勢力」透過議會和媒體，加上「自媒體」操作假新聞，連「吳晟資政月領35萬」、「吳晟的樹園是綠營高官招待所」、「種樹是覬覦政府的補助」…諸多不實的消息在網路流傳，假新聞讓吳音寧傷痕累累，她急於改革北農，對於大環境的惡化已經力有未逮，一個有改革理想的人，得罪政壇惡勢力，又不願「拉黨結派」，結果招致許多「奇怪的後果」。

他說，「最奇怪」的莫過於市議員陳重文指控吳音寧買60瓶市價約3000至4500元不等的「皇家禮炮」洋酒送給民進黨台北市黨部，後來證實是「假新聞」，陳重文不僅不用道歉，還控告到他臉書質疑的2名彰化人「加重毀謗」，「打人喊救人」，這樣的社會「真的很奇怪」。

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