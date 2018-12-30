展望2019 外交部：更強戰力團結捍衛中華民國台灣

2018-12-30 16:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕2018年將近尾聲，外交部回顧今年工作成果，包括對美提升交往層級、擴大合作範圍；新南向政策與印太戰略契合，並在共享價值上推動戰略合作；推行快速通關等措施，便利國人旅外；同時也深化公眾外交，強化國際發聲。外交部並展望未來，宣示將以更強的戰力團結面對2019年的挑戰，以高昂的士氣繼續捍衛中華民國台灣的主權。

台灣外交處境在中國打壓下一向不容易，外交部今天發布新聞稿，向國人說明今年在困難之中，仍達成許多外交工作成果。

外交部舉例，如台美關係今年提升交往層級，擴大合作範圍，「值得國人欣慰」。具體事例包括美方首度開放隨團媒體於總統過境期間採訪發稿、APEC張忠謀與美國副總統彭斯舉行雙邊會談、美國助理國務卿羅伊斯和亞太副助卿黃之瀚來台訪問、美國明確將我納入「印太戰略」等，「都是極為難得的外交成果」。

台日關係方面，外交部指出，今年兩國間簽署「優質企業（AEO）相互承認協議」、「中小企業支援及促進中小企業合作備忘錄」及「走私及非法入出國應處合作」等7項協議或備忘錄，並成功設置「台日第三國市場合作委員會」，讓產業可以攜手進軍第三地。「日華懇」多次聲援我國參與國際，聲量是史上最大。在

而在新南向地區，外交部羅列，繼去年簽署台菲投資保障協定後，12月我國與印度也簽署「雙邊投資協定」及「優質企業相互承認協定」，強化兩國經貿關係；也和印尼簽署「全面經濟合作備忘錄」，與其他新南向政策國家也推動高層互訪和重要對話。台灣也首度由外長率團參與太平洋島國論壇（PIF）年會，與其他理念相近國家探討在太平洋地區的合作。

在我與歐盟關係部分，外交部除提到台歐盟年度對話，也提及歐洲議會透過決議案，表達支持台歐盟簽署投資協定（BIA）、重申支持台灣參與國際並關切台海和平。立法院長蘇嘉全今年也訪問英法兩國國會，並受到高度歡迎與禮遇，成功推行國會外交。外交部特別點出，在歐洲國家中，台英關係發展亮眼，包括英國貿易特使福克納勳爵（Lord Faulkner）、國際貿易部主管投資副部長史徒華（Graham Stuart）及該部主管貿易政策副部長何柏禮（George Hollingbery）先後訪台，進一步深化雙邊關係。

此外，外交部也說明，台灣在共享價值的基礎上，積極推動戰略與安全對話，成為區域和平與穩定不可或缺的夥伴。例如透過台美GCTF，和理念相近國家戰略合作，在婦女賦權、環保、公衛、電子商務、人道救援/災害防治、媒體識讀、能力建構等範疇，打造區域繁榮與永續發展的合作體系。

外交部也提到，我國去年加入美國推行的Global Entry/E-Gate相互通關便利措施，也與其他國家洽商，爭取到自動化通關的待遇，目前韓國、澳洲已將台灣納入自動化通關國家，英國採行有條件式自動通關，近日德國兩大機場也將台灣納入「自動化邊境管制系統-EasyPass」。

而因應國人在外對急難救助的需求，外交部說，在關西風災警惕後，外交部進行深刻檢討，要求外館建構在地包括警政、消防、醫療、NGOs在內的支援網絡，並進行必要演練。近日印尼萬丹發生海嘯災難後，代表處所建立的支援網絡就發揮有目共睹的功能，見證改革的成果。

展望2019年，外交部表示，台灣外交向來充滿挑戰，但重要的是，外交部同仁將以更強的戰力，團結面對2019年的挑戰，並以高昂的士氣捍衛中華民國台灣的主權。

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