拚台中立委補選 綠營王義川向家長喊話推「安親一條龍」

2018-12-30 15:38

〔記者蘇孟娟／台中報導〕代表民進黨參選台中市第5選區（北區、北屯區）立委補選的王義川元旦連假也推吃遍北北屯美食行程，今日前往北區健行路「三佳早點」吃早餐，看到現場滿滿的排隊人潮不少是父母幫孩子買早餐，王義川也趁機向家長喊話，強調會替家長減輕負擔，若能進到立法院，將致力推動「安親一條龍」，透過中央政策補助安親課輔費用。

王義川的吃遍北北屯美食行程今日選「三佳早點」直播，他挑選了蔥肉餅、燒餅油條、蛋餅，並且專業的為大家推薦手工蛋餅皮，將粉漿舀在熱騰騰的煎台上煎出的餅皮，有別工廠大量生產的蛋餅皮，多了料理職人的手感與溫度。

王義川說，過去北區有市議員在他擔任交通局長任內，很常早上7點請他一起站路口監看上班時的交通狀況，有一次在從議員手中接過熱騰騰的蔥肉餅，滿滿香蔥和肉餡滋味令他難忘，他也推薦這項必點的在地滋味。

現場有民眾認出王義川是前交通局長，為他加油打氣，並且讚賞台中的花博交通順暢，辦得相當成功。王義川提到，花博的交通接駁是一項挑戰，對於受到肯定也感到相當欣慰。

王義川看到現場滿滿的排隊人潮不少是父母來幫孩子買早餐，王義川也趁機向家長喊話宣傳政見，強調將致力推動「安親一條龍」政策。

王義川說，現在很多家庭每個月除要繳房租或房貸外，很多小朋友放學時家長都還沒下班，課後要上安親或才藝班費用，讓小家庭每個月教育支出相當有負擔。

王義川說，過去市府已推動托育一條龍，他希望能再推動國小學童的安親課輔班費用應該由政府來全面補助，包括補習班、安親課輔班透過補助導入合法化，讓家長免去擔心每個月小朋友的安親課輔班費用，也為年輕父母減輕經濟負擔。

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