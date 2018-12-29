「3大原因」反對高屏機場 蔣月惠再批韓國瑜：吃屏東人豆腐

2018-12-29 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣議員蔣月惠日前因不滿高雄市長韓國瑜提出「高屏國際機場」的想法，痛批韓國瑜「中國人思維就是這麼自私」，不料臉書立刻被韓粉湧入噓爆。對此，蔣月惠今開直播再次說明她之所以反對該提議的「3大原因」，並表示她尊重所有網友在她臉書上的留言，但希望韓粉們也能互相尊重。

蔣月惠今在臉書開直播解釋為何她強烈反對「高屏國際機場」，第一，屏東機場其實曾經是一個軍用機場，若開放中國遊客過來，當然會讓人擔心一些機密的東西是否會外流。第二，韓國瑜既然「不讓捷運進來」，那麼就算機場真的蓋好，旅客下機後要從位置偏遠的機場到市區，依然是相當不方便。

而至於最大的原因，蔣月惠直言，韓提的「高屏國際機場」好像是要把屏東列為高雄的一部分，這無疑是在吃「屏東人的豆腐」。韓國瑜不能因為看上「屏東」姑娘長得漂亮，就直接說要訂婚，「至少也要問人家願不願意」，而她身為一個在地的屏東縣議員，就像母親要嫁女兒一樣，當然也可以表達她自己的看法。

對於有許多韓粉灌入她的臉書謾罵，蔣月惠則說「言論自由是台灣可貴的地方」，因此她尊重所有網友的言論，但希望網友們也能尊重她的發文，畢竟她又不是「到韓市長的網頁上批評，做人身攻擊」，只是在她個人臉書表達意見。

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