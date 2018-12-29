民進黨主席選舉交叉結論 卓榮泰酸對手沒贏過

2018-12-29 15:31

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天舉辦主席補選政見發表會，民進黨主席候選人卓榮泰在交叉詰問時質疑，對手游盈隆被黨多次徵召，不過從來沒贏過，卻在2015年砲轟民進黨選對會徵召呂孫綾參選新北市立委，絕非勝選考量，但呂孫綾最後贏得選舉。未來黨主席需要帶領立委補選和總統、立委提名，心中是否有「贏的策略」？對此，游盈隆則回嗆卓榮泰幼稚，為了選舉而醜化他，對卓感到很失望。

民進黨今天舉辦主席補選的政見發表會，民進黨主席候選人卓榮泰在交叉詰問時說，黨主席要有贏的策略，他在維基百科上看到游盈隆連續4次被民進黨徵召，都不能當選，卻在2015年於facebook抨擊，民進黨選對會決定徵召呂孫綾參選新北市第一選舉區區域立委，並非基於勝選的考量，令人質疑民進黨是否能撐過來自國民黨與第三勢力的猛烈攻擊。結呂孫綾勝選

卓榮泰進一步尖銳提問，「你是不是不知道什麼是贏的策略？因為你從來沒贏過，你質疑別人，結果（呂孫綾）也贏了。未來我們要針對立委補選、總統、立委選舉，你心中有沒有贏的策略？你要如何帶領之後的立委補選？讓候選人和黨員有路可以依循。」

對此，游盈隆表示，以卓榮泰的高度竟然提這麼幼稚的問題，讓他很意外，他只被民進黨徵召3次，「哪一次是自己爭取？」花蓮是台灣藍軍最強的地方，他接受黨的徵召，是基於俠義心腸，為黨和民主運動奉獻，追隨黃信介的精神，這是很美好的故事感人情懷，卓榮泰卻因為選舉醜化他，對卓感到很失望。

游盈隆也說，針對呂孫綾的事件，大家可以去查過去報紙，過程很不堪，選對會一直到最近為止，都只是提名機器，且裡面黑幕重重，他若當選黨主席，一定會徹查選對會，撤銷選對會這樣的臨時編組。

游盈隆說，2000年總統選舉時，他是選戰指揮中心負責研究輿情的副總幹事，很多選戰主要政策，都是他提出，他提出的民調精准度，讓民進黨在3人參選的狀態下，最後讓陳水扁贏得總統大選，「我難道沒有贏的策略嗎？」他在花蓮縣長得票記錄，到現在還是民進黨在花蓮最高得票記錄，卓榮泰若有辦法，可以去花蓮選選看，看可以選幾票。

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