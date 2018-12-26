陳炳甫評估：若陳思宇當選 柯2020必組柯家軍選立委

2018-12-26 12:40

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第二選區（士林、大同）補選進入組織戰，國民黨徵召的台北市議員陳炳甫今接受廣播專訪，坦言台北市長柯文哲派出前觀傳局長陳思宇，在綠大於藍的這選區三角督，對他選情有利，但他風險也最大；若陳思宇當選，柯一定會全國點兵點將，組柯家軍選2020立委，若柯組黨，原因會是選總統要組織性、爭取不分區立委名額。

談到柯文哲是否參選總統？陳炳甫說，看起來大家認為會選，柯自己也很猶豫，但柯來說是最後5秒決定，但這次不選，5年後總統選舉，國民黨、民進黨中生代上來，柯優勢就不在。

至於教育部長葉俊榮讓管仲閔擔任台大校長，陳炳甫有不同看法，認為這對他的補選對手、民進黨前台北市議員何志偉選情有幫助，因為民進黨支持者是忠貞的，不管黨做得好不好，還是有基本盤，況且此事會影響中間選民及影響力大的台大師生校友；葉下台某程度是苦肉計，他覺得沒那麼單純。

陳炳甫坦言，他市議會研究室旁邊就是何志偉的研究室，跟何蠻熟的、平常私交不錯，他也認為補選這席本來是何囊中物，且何有決心寧願不選議員讓給嫂嫂鍾珮玲；如今柯文哲推人，他不講客套話，確實有利他選情。但他認為，他剛選上議員、再參加補選、2020年還要選一次，風險最大，即便補選上，2020回到藍綠對決恐落選，最後兩頭空。

陳炳甫說，柯文哲沒在怕議員，看起來目前為止（推陳思宇參選）是玩真的，講好聽有實力，講難聽更囂張臭屁；並斷言若陳思宇當選，柯會在全台柯友會點兵點將推2020立委選舉。雖然柯文哲向前綠營人士借將，但陳炳甫觀察，柯有人氣，民進黨對柯又愛又恨，黨政策不明顯下，下面的人會依自己利益靠過去，但看起來柯仍記恨選前被民進黨打。

談到補選進入低投票率的組織戰，陳炳甫不諱言，陸軍組織相對重要，這也是黨徵召他的原因，但柯文哲有陸軍，不同於國民兩黨像有排長、連長一路上去的組織，不要小看柯，柯陸軍像民兵平常散布在士農工商，像看不到的柯友、網軍，但一聲下令大家都衝出來。

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