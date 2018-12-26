2000年鈔券去蔣 央行密件：改版成本48.94億

2018-12-26 11:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為清除威權象徵，行政院促轉會日前去函中央銀行，要求提供2000年、2005年國幣改版資料，要了解實際經費；據透露，央行在2000年鈔券去蔣，改版成本約為48.94億元，若僅針對有蔣介石頭像的5元、10元硬幣分批汰換、回收停用200元紙鈔，鑄幣費用更非外界訛傳的需花500億元。

中央銀行發行局長施遵驊上週在立院受訪提及，促轉會只是來函索取國幣改版資料，及2002年50元的改版成本，央行會以「密件」方式提供給促轉會，再由促轉會判斷是否威權人物，「現階段央行沒有任何改版計畫」。

據了解，因時代力量立委徐永明關注去除威權象徵議題，央行曾提供一份新台幣改版成本密件。該央行密件顯示，2000年鈔券改為「安一版」的改版成本，約為48.94億元。當年是為配合國幣由央行直接發行政策，並採用具台灣本土特色圖像及加強防偽功能，自2000年7月起，央行將舊版票面為「台灣銀行」的1000元、500元、100元券，陸續改版為中央銀行安一版鈔券。

據指出，台銀舊版1000元、500元鈔券，紙鈔上圖像皆為蔣介石，新的「安一版」一千元改為4個小朋友看地球儀，500元則改用少棒隊圖像，目前鈔券只剩200元還有蔣介石圖像。

央行密件顯示，為加強防偽功能，2005年鈔券局部改為「安二版」的改版成本，約為42.32億元，共發行8億張；至於2002年的50元硬幣改版成本，新幣鑄造成本約為17.83億元。

此外，央行為提升10元硬幣防偽功能，及汰換髒舊不適流通的蔣公版硬幣，早在彭淮南任央行總裁任內，從2011年1月持續發行國父版10元硬幣，逐漸取代蔣公版舊幣，截至去年底止，新幣發出量占全體10元流通硬幣已達36%。

央行也統計，2011年國父版新幣發出量2.1億多枚，鑄幣成本為11.3億元。2002年鑄幣成本則花9.5億元，接續逐年花費12億元、9.7億元、8.2億元、6.9億元，去年也以10億元鑄幣成本，用國父版取代蔣公版硬幣。

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