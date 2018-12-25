盧秀燕就職贈「谷關空氣」律師諷：有時候還要花錢買呢

2018-12-25 18:29

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕今天舉行草地就職典禮，特別準備1萬瓶從谷關採集而來的空氣氣瓶贈予觀禮市民，有人稱讚有創意，但也有許多人質疑空瓶是在製造垃圾，正反評價皆有。對此，律師林智群在臉書貼出裝滿空氣的洋芋片包裝照片，諷刺說「我有時候還要花錢買呢」！

盧秀燕在今天就職致詞中，強調施政重點在聚焦對抗空汙、改善空汙等問題，讓市民能在戶外自在呼吸新鮮空氣，就職典禮結束後，盧秀燕還準備1萬瓶「谷關空氣」氣瓶給市民。對於盧秀燕贈送「谷關空氣」一事，有網友覺得有創意，但許多網友更質疑，「不就是空瓶」、「如何證明是乾淨的空氣」、「根本製造垃圾」。

對此，新聞局長吳皇昇澄清，空氣瓶是可回收的玻璃，採集空氣時，有注意到是空氣品質良好，更強調這是市長面對空污的決心與態度。

林智群則在臉書上貼出一包市售洋芋片的圖片，諷刺的說「送空氣還真的是有創意，我有時候還要花錢買呢！」疑暗諷平常花錢買洋芋片時，會順便買到一大包的空氣。

網友也在下方留言，「我也不知道送圾垃要做什麼」、「改送一張到谷關的悠遊卡還比較實在」、「有收到的罐子的 那是給集尿液糞便用的啦」。

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