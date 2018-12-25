投錯？彰縣議長41票當選、副議長40票 1票竟流向…

2018-12-25 13:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕史上首次採取記名投票的議長副議長選舉今天舉行，彰化縣54席縣議員，國民黨推派謝典霖、許原龍搭檔的「謝許配」，擊敗民進黨推派賴清美、尤瑞春的「賴尤配」和唯一1席的時代力量吳韋達，不過，罕見又詭譎的是，「謝許配」橫掃國民黨和無黨籍的泛藍陣營，但謝典霖議長得票數41票、許原龍副議長40票，少了1票，竟是無黨籍陳銌銌，把副議長的選票投給了謝典霖。

對此，陳銌銌的先生是卸任的國民黨縣議員張東正，張東正與謝典霖交情不錯，對副議長選票投給了先生的好友、議長4連霸的謝典霖，陳銌銌說，「投錯了！」沒經驗太緊張。

許原龍顯得不悅，他無法接受投錯票的說法，他說，他的座位3號、謝典霖44號，號次離那麼遠，投錯票不可能，他認為，應該是陳銌銌夫婦和謝典霖私交好，陳銌銌要做人情給謝典霖，才故意票投給謝典霖，讓他難看。

選舉結果，連任4屆縣議員的謝典霖蟬聯4屆議長，連任4屆縣議員的許原龍則蟬聯3屆副議長。

第19屆縣議會國民黨28席、無黨籍13席、民進黨12席、時力1席，議長選舉結果，國民黨和無黨籍「大團結」，展現泛藍實力，民進黨遵照黨部規定，票全投給黨推派的賴尤配，沒有人倒戈投敵，「1票都沒有跑」，謝典霖獲得41票，賴清美12票，時力則「自己投自己」，沒有與泛藍陣營合作，吳韋達獲得1票。

倒是曾是民進黨資深黨員的無黨籍李寶銀，票未回歸民進黨「娘家」，都投給了國民黨推派的謝許配，宣告今後與民進黨劃清界線，分道揚鑣。

緊接進行副議長選舉，許原龍以40票當選，尤瑞春獲得12票、吳韋達1票、謝典霖1票。

選舉投開票前，先進行議會第19屆縣議員就職典禮，典禮在議事廳和議會廣場前舉行，54位縣議員當中，32位「老面孔」、22位新人「菜鳥」，投開票過程，按照全縣9個選區排座位，再依照各選區內得票數依序排位，工作人員依照選票上已預先蓋妥的議員戳章，叫名請議員上前領取選票、圈票，再投入票匭，先選議長緊接再進行副議長選舉。

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