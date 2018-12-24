花蓮震災善款公布遭委員會延後 蔡碧仲：遺憾

2018-12-24 16:07

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮0206震災捐款高達27億元，至今仍剩將近16.9億元，花蓮縣代理縣長蔡碧仲20日要求善款監督委員會公布細目二度遭拒，將延遲到新任縣長交接後才公布支出大綱。蔡碧仲今召開畢業記者會，質疑召集人張善政遮遮掩掩，他表示遺憾。張善政之前受訪時則說，委員會也沒有每個月開一次，再說現在錢的支出已經比較慢，不須頻繁公布。

花蓮縣府3月12日起曾多次公布震災捐款明細，後來善款委員會4月23日在第4次會議中決議，捐款已趨平緩，且支出項目大抵成形，每週公告一次並無太明顯異動，因此依公益勸募條例規定，改為每半年公告一次，時間訂為6月和12月，最近一次公告是6月29日。蔡碧仲上任後，曾派代表在10月18日、12月20日的善款委員會議中，2度提案要每個月公布明細，但第一次張善政否決，第二次沒有直接否決，但遭到擱置。

蔡碧仲說，善款流向和明細是民眾最想知道的，尤其花蓮震災善款，全國老百姓都有質疑，他擔任代理縣長後就希望可以按月公布，但礙於規定，須經善款委員會的同意才可公布。幕僚作業早就做好了、資料都備妥，就等委員會決議通過就能公布，張善政不應該擱置，也不能不做結論。

蔡碧仲批評，善款的爭議沸沸揚揚，事情永遠沒有清楚的一天，何況還牽涉到善款是否被拿來支付感恩餐會、發慰勞金的質疑，張善政有什麼理由不公布？不公布又不講理由，這不是做事的方式，而且張又當過行政院長，以院長的高度來主持會議，竟然有提案還不處理，遭到擱置他感到非常遺憾。

他也強調，關於善款流向的爭議與疑慮，花蓮地檢署都已經調卷偵辦當中，相信在近期內就會讓民眾清楚知道真相。

張善政則認為，第一，委員會並沒有每個月都召開，有些支出要經委員會確認才行，要怎麼每個月都公告？第二，現在錢的支出很穩定、很慢，比照高雄台南的前例，錢的支出速度和公告速度有關聯，當支出很慢時，就不用很頻繁公布。而公布的內容和細節，會跟前幾次一樣，都是比照高雄氣爆、台南震災的格式。

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