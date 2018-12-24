代理市長最後一天挨告 李孟諺強調依法辦理

2018-12-24 13:29

［記者劉婉君／台南報導］台南市代理市長李孟諺今天是代理最後一天，上午卻因市府日前核發龍崎掩埋場水土保持計畫許可給歐欣公司，挨環保團體控告圖利。李孟諺在最後一場公開行程時強調，市府依法按相關規定辦理。

李孟諺代理市長最後一個公開行程，在台南市美術館為市府典藏禮品特展開幕，對於龍崎掩埋場案，他表示，監察院曾來函指正市府，民意未達成共識，停止核發施工許可證並不符合相關法令，且歐欣公司向農委會訴願獲得勝訴，裁定認為市府的作法不符合法令規定，應另為適法之處分。

他說，為了不讓同仁未來有違法的狀況，甚至面臨國賠或懲處的問題，所以依法處理，並沒有其他的考量，也請不要再做其他聯想。

另外，有關環團今天提出新事證控告圖利的問題，他說，環團所提出的新事證目前還有一些還在調查中，都還是假設性議題，未來如果被證實，市府也會再受理和了解，但目前就以假設性的問題來判斷市府違法，言之過早，也是過度臆測。

而對於環團質疑李孟諺在卸任前做此決定，讓未來4年接任的人很難做，李孟諺也說，這個部分純屬臆測，依法規定該核發、該執行，就沒有所謂任期上的考量。

他指出，現階段民意及環保團體都有充分表達的權利，台灣需要理性探討的空間，希望用平常心理性看待此事。大家一方面鼓勵產業在台灣設置，增加就業機會，但生產過程中的廢棄物沒有適當的去處，全台各地的掩埋場幾乎沒有一個能夠設置完成，反而讓廢棄物到處流竄、危害環境，這也是大家要去思考的問題。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/