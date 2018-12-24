代理市長最後一天挨告 李孟諺強調依法辦理

2018-12-24 13:29

［記者劉婉君／台南報導］台南市代理市長李孟諺今天是代理最後一天，上午卻因市府日前核發龍崎掩埋場水土保持計畫許可給歐欣公司，挨環保團體控告圖利。李孟諺在最後一場公開行程時強調，市府依法按相關規定辦理。

李孟諺代理市長最後一個公開行程，在台南市美術館為市府典藏禮品特展開幕，對於龍崎掩埋場案，他表示，監察院曾來函指正市府，民意未達成共識，停止核發施工許可證並不符合相關法令，且歐欣公司向農委會訴願獲得勝訴，裁定認為市府的作法不符合法令規定，應另為適法之處分。

他說，為了不讓同仁未來有違法的狀況，甚至面臨國賠或懲處的問題，所以依法處理，並沒有其他的考量，也請不要再做其他聯想。

另外，有關環團今天提出新事證控告圖利的問題，他說，環團所提出的新事證目前還有一些還在調查中，都還是假設性議題，未來如果被證實，市府也會再受理和了解，但目前就以假設性的問題來判斷市府違法，言之過早，也是過度臆測。

而對於環團質疑李孟諺在卸任前做此決定，讓未來4年接任的人很難做，李孟諺也說，這個部分純屬臆測，依法規定該核發、該執行，就沒有所謂任期上的考量。

他指出，現階段民意及環保團體都有充分表達的權利，台灣需要理性探討的空間，希望用平常心理性看待此事。大家一方面鼓勵產業在台灣設置，增加就業機會，但生產過程中的廢棄物沒有適當的去處，全台各地的掩埋場幾乎沒有一個能夠設置完成，反而讓廢棄物到處流竄、危害環境，這也是大家要去思考的問題。

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  • 台南市代理市長李孟諺強調龍崎掩埋場核發水土保持計畫許可是依法處理。（記者劉婉君攝）

    台南市代理市長李孟諺強調龍崎掩埋場核發水土保持計畫許可是依法處理。（記者劉婉君攝）

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