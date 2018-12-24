「老太陽變不出新把戲」 孫大千：2020何不向外尋才？

2018-12-24 09:32

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨內爭取2020總統大位持續升溫，國民黨前立委孫大千今天在臉書發文質疑，當老將都變不出新把戲的時候，為什麼國民黨的總統候選人一定要從那幾位「老掉牙的太陽」來挑，為什麼不能大公無私、向外為國舉才？

孫大千首先質疑，為什麼國民黨的總統候選人就一定要從那幾位「老掉牙的太陽」當中，挑一位來參選呢？難道，這20年來國民黨沒有其他人才可以讓人民選擇？是誰規定，一定要有顯赫的從政資歷，才有資格參選總統？

其次，國民黨內有意參選的諸位太陽們，除了全台走透透、出書爆料明志、成立競選辦公室、等待人民的聲音、以及坐等黃袍加身之外，為什麼就沒有一個人，能夠勇敢的提出台灣人民當前最在意的問題，以及解決的方案呢？

孫大千認為，如果國民黨內現有的幾位「老天王」和「舊太陽」們始終不願意改變和轉型，還要喊著過時的口號，擺弄著老派的身段，那麼，為什麼國民黨不能夠本著「天下為公」的胸懷，向外去尋找更多適合領導台灣的總統人選呢？

他說，台灣人民根本不在意國民黨能不能拿回政權，但是，人民強烈期待能夠過更好的生活。2020年任何一個政黨都可以輸，可是台灣不能夠再輸了。

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