議會花32秒刪除蘭陽戲劇團千萬預算 團員：根本惡性倒團

2018-12-19 20:07

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕台灣第一個公立歌仔戲團蘭陽戲劇團，明年1000多萬補助預算遭宜蘭縣議會刪除，只能維持到明年2月；團員林佳吟說，議會32秒就把預算刪除，根本就是惡性倒「團」，團員不知未來該何去何從！在劇團有23年資歷的李碧華哽咽地說，議員可以砍預算，但不該用沒成效等不實指控，抹煞劇團多年的耕耘！

文化局長宋隆全指出，現階段主要目標，就是希望補助預算能在三讀會起死回生，文化局會盡力與議員溝通，一定會想辦法保住劇團。議員陳鴻禧則說，劇團預算被刪，應該要先檢討自己，想辦法進步並自負盈虧。

已有26年歷史的蘭陽戲劇團，現有20名團員，每年大小演出約有100至200場，平日除了演出，也會輔導佑聲戲劇協會、華德福歌仔戲社、同樂國小歌仔戲社以及結頭份社區歌仔戲班等在地歌仔戲社團；近4年，更在暑假辦理歌仔戲新秀培育計畫，教導15至25歲的年輕人唱歌仔戲。

不過，議員陳鴻禧及林棋山上週於縣議會，以蘭陽戲劇團定位不明、人才流失以及發展受到侷限等理由，在聯席會二讀會，要求將戲劇團1180萬元的補助預算刪除，議長陳文昌同意後全案敲定，過程僅32秒，沒了預算憑蘭陽戲劇團現有經費，只能維運至明年2月。

「根本是惡性倒團！」林佳吟說，刪除預算只有32秒，沒有緩衝期，明年已經簽約的表演，有可能都會違約，支付賠償金，團員人心惶惶，對未來也不知該何去何從。

「又要馬兒好又要馬兒不吃草！」李碧華說，議員刪除預算，但有真的關心和瞭解戲劇團平常在做那些事嗎？議員怎麼可以用不實的指控，就否定團員多年的耕耘？她舉例，每年到年底劇團就要擔心一次會不會倒團，補助經費也越來越少，如此怎麼可能留住人才？怎麼讓劇團蓬勃發展？

陳鴻禧則說，議會每年都挹注經費，希望蘭陽戲劇團成長、茁壯，但過了10多年，劇團不但無法成長，更是每況愈下，人才不斷流失，全國知名度不足，也沒有其他創新的成果。

「戲劇團應檢討自己，想辦法進步並自負盈虧！」陳鴻禧指出，刪預算就像一個家庭撫養一個孩子成年到26歲，但這個孩子無法自立，連自理的能力都倒退，做為父母如果真愛這個孩子，不是繼續撫養，而是讓孩子出去磨練，如此才能成長茁壯。

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