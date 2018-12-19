避風頭？收受花蓮王標案名單曝光 涉案記者紛紛請辭

2018-12-19 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣前縣長傅崐萁涉嫌「包養」14名平面與電視台記者，以「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立」採購案為名義，由當地記者標下這25個從14萬到28萬餘元不等的標案，做輿情蒐集，消息曝光後，被點名的記者陸續請辭，除客家電視台記者張國興外，台視記者也立刻向公司請辭。

據報導，已因炒股案入獄的花蓮縣前縣長傅崐萁，其任內詭異標案一一曝光，其中106年、107年間有共25個「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立」採購案私交給記者標得，每個標案從14萬到28萬餘元，讓記者做輿情蒐集，甚至有記者連2年都拿到標案，一共領取45萬8800元。

《鏡週刊》爆料縣府前任副秘書長謝公秉的錄音檔，以傅崐萁即將2018年卸任、太太徐榛蔚也要選舉為由，要相熟的記者「一個月寫一篇輿情」來掌握民情，完事後直接提領5萬給記者，還聲稱「只有你知、我知還有處長」，謝公秉接受《中央社》電訪時，坦承錄音檔內容無誤，但他強調這無違法問題。

段宜康今在立法院司法法制委員會質詢公佈「被包養」的記者名單，包括聯合報、更生日報、花蓮電子報、中視、台視、三立、民視、東森、年代、TVBS、壹電視、中天、原民台與客家台都在列。

被點名的記者也紛紛提出辭呈，客家電視台記者張國興因違反電視台記者自律規定，已自行辭職，客家電視台表示：「涉及此事本台深感遺憾」；台視也證實，花蓮駐地記者已請辭，年代電視台則低調表示：「內部調查中，暫不回應。」

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