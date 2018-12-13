鄭文燦、陳其邁等民進黨7名中生代 共推卓榮泰選黨主席

2018-12-13 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕陳其邁、鄭文燦、林佳龍、潘孟安、林智堅、黃偉哲、翁章梁等民進黨7名中生代人士，宣布共同推薦行政院秘書長卓榮泰參選黨主席，鄭文燦並表示，明（14）日下午2點，「我們」將陪同卓榮泰前往黨中央登記參選民進黨主席。

鄭文燦今（13）日在臉書上表示，目前是民主進步黨最困難的時刻，也是最需要承擔責任的時刻，7名連署人作為黨內中生代，除了謙卑反省，也會共同扛起責任，和全黨一起迎接挑戰，走出困局。

鄭文燦指出，經過共同的討論，認為面對眼前的挑戰，民主進步黨需要一位堅定無私的專職黨主席，能夠全心投入黨的改造與革新，並且爭取台灣社會更大的信任，而中生代的「大師兄」卓榮泰是最適合的人選。

鄭文燦介紹，卓榮泰有完整的政治歷練，從地方到中央，從國會到行政，每一個崗位上，他都使命必達，扮演好每個角色。特別是他的個性謙和無私，能夠在各種不同意見當中，協調折衝，整合出最大的共識與力量，這是他足以扛起黨主席重責大任的特質。

鄭文燦臉書全文

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