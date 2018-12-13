修法打擊假訊息 藍黨團要求先公聽再審查

2018-12-13 12:25

〔記者林良昇／台北報導〕為防範假訊息，行政院今將通過「社會秩序維護法部分條文修正草案」等十多項修法議案，亞洲互聯網聯盟（AIC）致函行政院長賴清德，反對進一步修正「數位通訊傳播法草案」，立法院國民黨團要求，相關立法必須先公聽再審查，不能貿然修法。

對於AIC致函賴揆，反對修正「數位通訊傳播法草案」，國民黨團今召開記者會，黨團總召江啟臣表示，AIC也有向國民黨團陳情，要求行政院應向立院撤回原案，重新審議已在立院審查的「數位通訊傳播法草案」，因為修法裡有涉及違反言論自由跟新聞自由的疑慮。

江啟臣說，AIC認為修法前政府沒有做充分、實質有意義的溝通，應該溝通後再來進行修法，以避免侵犯言論自由和新聞自由，國民黨團要求，先公聽再審查，避免危及民主自由的價值。

江啟臣指出，雖然行政院否認今天院會有要送出關於「數位通訊傳播法修正草案」，但依據去年11月政院送進立院的草案，其中包含要求平台業者知悉訊息違法必須立即移除等相關條款，人人可以成為檢舉者，到最後最常檢舉的可能就是行政院，會造成爭議、訴訟不斷，要求不具司法判斷權限的平台進行某種程度的審查，逾越新聞自由，讓政府可以充分掌握社會輿論。

江啟臣強調，國民黨不反對防治假消息、假新聞，現行刑法針對謠言、假訊息、假新聞都有所規定，問題在於如何有效落實，如何公平公正調查假新聞。

國民黨立委許毓仁表示，AIC的聲明不是空穴來風，平台業者確實已經被找去行政院「喝咖啡」好幾次，被強迫接受條文，未來如果真的修法，將違反「馬尼拉中介者責任原則」，恐怕會讓平台業者撤出台灣，對台灣造成傷害。

國民黨立委李彥秀認為，政府應該在前端有更多平台，正確資訊給更多民眾知道，前端資訊傳達做不好，是政府的政治失能，卻打算開罰，用恫嚇的方式產生寒蟬效應，十分不妥﹔政府自己有時也是假訊息發送的來源，假消息與否該由政府判斷嗎？也是問號。

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