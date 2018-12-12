游盈隆發表聲明 參選民進黨主席

2018-12-12 11:03

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席補選登記第三天，台灣民意基金會董事長游盈隆今天宣布將登記參選民進黨主席補選。他稍早以「船沉了，何以為家？」為題發表參選聲明，文中指出，「談團結以前，民進黨必須先活著，這是不可承受之重，由我承擔」。

民進黨主席補選12月10日至14日開放登記，2019年1月6日進行黨員投票。游盈隆要參選的消息則早在黨內派系間傳開。游盈隆於今聲明中表示，「我最愛的家，我的黨，不該在逞英雄那一刻家毁人亡。船上載滿了不只我的家人兄弟姐妹，還有承載滿滿台灣人民的期待夢想，許多個下一代。」

以下為游盈隆參選聲明全文：

船沉了，何以為家？

-談團結以前，民進黨必須先活著-

這是不可承受之重，由我承擔。

多數人會用「團結」來扣緊民進黨的現況，一句團結，就讓民進黨綁進失去真相的假面和平裡。

今天我站出來爭取民進黨的生存權，不在乎外界扣上破壞團結的大帽，比起民 進黨的生存權，「團結」就像雞肋一樣多餘，微小而不足道。

九合一選舉大敗，不是因為選民對民進黨的要求變高了，而是民進黨躲在自己 的舒適圈裏，用自己的思維想像人民要什麼。當年國民黨交出政權，敗在不接地氣，跟人民的期待希望差距過大。如今我們的黨正走著相同的道路，與民眾脫節了。

為何執政的成果讓民眾失望了？如果治國的決策圈只有少數人的眼光，一意孤 行，外面風雨雷電交加，圈內還頂著大太陽，這種治國方式，怎會讓人民有期待？

黨是政治的起源地，從政黨員的後頭厝。從政黨員外出迷航了，請記得家是我們的溫暖鄉，被外人欺負了，家永遠招喚等你歸來，有事我們在家裏好商議。

現在外面一片漆黑，燈光昏暗，這個後頭厝已經蓋了32年了，多少先人前輩血 淚交織、汗流浹背蓋起來的家，身為家中一份子，怎能忍心看著它一夜坍塌崩 毁，即將在繁華中褪卸，最後什麼都不留。

即將面對的是 2020 總統及立委大選，一般預料，這是一場沒有競爭性的戰爭， 對手政黨不需要展現任何競爭力即可輕鬆勝出。這讓所有的綠營支持者，我們的黨員，甚至是一般選民感到憂慮痛心！這麼不健康的政黨競爭環境，我們看 得到，卻沒有人有此勇氣挑戰改變現狀。

改變現狀唯有從最根本的結構開始。黨是我們的家，是我們的最根本。不適任的人坐了不對的位子，有人穿了不合腳的鞋，眾人都看得出來，就該透過眾人多數決方式讓人穿上合腳的鞋，坐上合適的位子。

眼看大船將撞冰山，不轉向換道行駛 ，還直挺挺逞英雄硬撞，這是固執冥頑不靈。 我最愛的家，我的黨，不該在逞英雄那一刻家毁人亡。船上載滿了不只我 的家人兄弟姐妹，還有承載滿滿台灣人民的期待夢想，許多個下一代。

一個可以預期的撞山動作，多少下一代的未來夢被撞山的駕駛人給破滅了！

期待一個公平的競賽開始。我不是現任公職人員，未參與任何選舉，心寬念 純。我只是一個單純愛家的人，不忍我們的家遭逢大劫難，卻沒有人即時制止 災難發生。過去二年多來發表過30次民調解讀，每次的諍言警語，執政者如馬 耳東風，我無法制止這次大敗選，只好親自下海實現捍衛台灣價值的決心。

一個千瘡百孔的家開始修復，應該找出破洞在哪裡，如何補破網，而不是停留 在威權帝制時代，高喊鞏固領導中心。最後中心鞏固好了，也團結了，冰山撞 了，家毁人亡，什麼都不留。

這次的黨主席選舉，是民進黨的危急存亡之秋。黨主席如果淪為橡皮圖章，只 為特定人士蓋章背書，相信跟我一樣心念的人不忍也不能忍。

期待黨員聽見我的聲音，純淨的思念，一切只為了 2020 我們要贏。不會贏的團結，只會讓傷心的支持者傷口繼續擴大。以團結口號包裝出來的私念私利，是 糖衣毒藥，更讓人傷心喪志。

2020年，我們只要贏，相信你跟我一樣。

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