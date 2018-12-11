從85度C到吳寶春事件 陸委會籲中國別用政治干涉經濟

2018-12-11 19:34

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於世界麵包冠軍吳寶春承認「九二共識」，並自稱「中國台灣人」，遭外界批評，準高雄市長韓國瑜今天也出面替吳寶春解圍。陸委會副主委邱垂正表示，尊重個人表達意見的自由，他也呼籲中共當局，「不要一再上演周子瑜事件」，否則只會傷害台灣人的情感。

陸委會表示，政府樂見各縣市政府拚經濟，但不應以政治為前提，因為民眾希望的是拚經濟，少談一點政治。從85度C到吳寶春事件，反映中方在拚經濟的頭上，強行套上「九二共識」這個意識型態的緊箍咒，台灣人民絕對無法接受。我們呼籲中共當局保障台灣民眾在中投資經商的權益，不要用政治干涉經濟，才能促進兩岸交流健康有序的發展。

陸委會強調，吳寶春因遭中國部分媒體及網友貼上政治標籤，影響商業經營，被迫政治表態，凸顯台商在中國投資面對高度的政治風險，呼籲中方應維護台商在中國合法投資權益，不應坐視網民文革式獵巫行為，也不應以政治力干預台商在中國投資及經營，否則不利兩岸關係和平發展。

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