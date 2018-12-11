花4億買廢物？黃國昌：審計部調查認定台鐵擺爛

2018-12-11 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵普悠瑪翻車脫軌造成18死、215傷的慘劇，時代力量立委黃國昌努力不懈緊咬台鐵。今（11）日黃國昌又於臉書爆料，台鐵花了4億多買的「後勤支援管理系統」淪為廢物，曾要求審計部調查，而昨日收到的報告點出台鐵放任違約擺爛的事實，「接下來就看交通部與監察院如何處理了。是繼續包庇、還是究辦到底？」

黃國昌表示，他在11月13日進行決算質詢時，曾針對台鐵花了4億多買的「後勤支援管理系統」，竟然淪為「無法驗收、沒有功能」的廢物，導致整個維修保養與材料準備亂七八糟，質疑審計部過去是否有善盡職責。而當天審計部審計長林慶隆承諾調查此案。

黃國昌指出，昨天傍晚收到審計部報告，結論是「核有3項未盡職責及效能過低情事」、「依審計法第69條第1項前段規定通知交通部查明處理，並報告監察院」。雖然用詞有輕縱之嫌，但的確點出台鐵放任違約擺爛的事實。例如嚴重逾期4年多竟未依契約收繳違約金、拖到逾期超過4年9個月才終止契約、相關硬體與後勤支援管理系統完全閒置。

但黃國昌也話鋒一轉，整份報告完全沒有交代到底是誰決定縱容擺爛的，「接下來就看交通部與監察院如何處理了。是繼續包庇、還是究辦到底？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/