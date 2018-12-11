自稱「中國人」吳寶春被譙翻爆眾怒 轉求救韓國瑜

2018-12-11 06:37

〔即時新聞／綜合報導〕台灣知名麵包師傅吳寶春昨日傍晚在臉書發表聲明，強調「他是生於中國台灣的，身為中國人，是我的驕傲」，引起網友揚言抵制，紛紛退讚揚言抵制拒買，而吳寶春今日下午1點將在準高雄市長韓國瑜的陪同下召開記者會對外說明。

吳寶春日前前往中國上海展店，但卻因過去曾說過「中國巿場雖然有13億，但全世界有70多億，我不會把眼光只看在中國」，被當地網友貼上「台獨麵包」標籤，而吳寶春昨日發出聲明，強調他支持「兩岸一家親」與「九二共識」，過去從未說過「餓死也不會來大陸」，並直言「我是生於中國台灣的麵包師，身為中國人，是我的驕傲」。

吳寶春的聲明一出，立刻引起網友一面倒批評，紛紛怒斥：「我後悔曾在台北店買過你們的麵包，以後不做後悔的事情了。」、「只希望開記者會的時候不要哭啊，那樣很噁心。」、「麵包那麼硬，膝蓋那麼軟，唉～」、「你們這輩子別想再賺到我一毛錢。」另外，吳寶春在維基百科頁面上的資料也被網友修改，國籍被改為「中國」，出生於「中國」屏東縣內埔鄉龍泉村，並在國籍與出生地前加上中國五星旗，甚至語言也被人改成「北京話」。

知名作家、時事評論人溫朗東昨發文痛斥「你不得不低頭，但大可不必津津有味的舔對方的鞋子」，強調吳寶春「不值得我們一絲一毫的同情」；知名主持人鄭弘儀 則在臉書感嘆：「吳師傅要賺錢大家都可體諒，但這聲明真的太傷台灣人的感情了！」

吳寶春聲明中也表明支持「九二共識」引發基進黨的反彈怒批「不只有92麵包還有92市長呢」自嘲高雄人受屈辱之後，還是得面對更多屈辱。

針對吳寶春聲明所引起的爭議，吳寶春今日下午1點將召開記者會，還邀請韓國瑜一同出席，準高雄市新聞局長王淺秋也證實，吳寶春確實有打電話給韓國瑜，邀請韓一起出席明天的記者會，韓國瑜認為吳寶春是在地優秀人才，可替高雄宣傳觀光，欣然答應出席。

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