8年前搏命剪綵 鄭弘儀嘆：吳師傅太傷台灣人

2018-12-10 22:04

［記者黃旭磊／高雄報導］吳寶春發表支持九二共識聲明，知名主持人鄭弘儀於8年前冒房子被拆風險，南下幫吳寶春的台灣創始店剪綵，今非昔比，鄭弘儀嘆：吳師傅太傷台灣人的感情。

鄭弘儀今晚（10日）於臉書表示，「吳師傅要賺錢大家都可體諒，但這聲明真的太傷台灣人的感情了！」

回顧8年前（2010年）11月4日，吳寶春創始店在高雄市四維行政中心對面開幕，鄭弘儀當時身陷新北市（時為台北縣）青山鎮豪宅違建風波，仍搭高鐵南下剪綵，當時，鄭弘儀戴帽相當低調，仍以台語致詞說，「今天厝險些被扛走」，原本要在家「顧厝」，仍花4小時搭高鐵來回，就是欣賞吳寶春用心，以台灣荔枝及水果做麵包。

開幕時，前高雄市長陳菊、吳寶春故鄉前屏東縣長曹啟鴻、啟蒙師傅張金福、隆大營造董事長陳武聰、日本指導老師鳥越製粉社長鳥越徹一起進行「老麵起種」儀式，擣出第一團麵粉，而陳武聰為支持寶春師傅，還免去黃金轉角店面3年店租。

鄭弘儀晚間po文後，2小時內吸引超過2800則留言，網友留言指出「又一個背骨的...等著看你的下場吧」、「為了賺錢不要國家尊嚴！嘖嘖嘖」、「那麼多麵包店，不一定要吃誰的...」，語氣憤慨，而也有留言替吳寶春緩頰「當你的命在別人手中時，要你作什麼、說什麼，你都得作」。

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