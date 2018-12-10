被控「台獨」 吳寶春：我「生於中國台灣、支持九二共識」

2018-12-10 18:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣麵包師傅吳寶春本月初在中國上海展店，但被中國網友定調為「台獨麵包」並揚言抵制。吳寶春今天晚間回應說，他是一個生於「中國台灣」的麵包師，「兩岸一家親是我堅持不變的態度」，也支持「九二共識」。

台灣知名西點麵包師傅吳寶春被中國網友爆料，在12月初已於中國上海展店，過去吳寶春曾表示自己不會只專注中國13億人市場，會放眼全世界70億人的發展機會，被中國網友定調「台獨麵包師」，揚言全面抵制「台獨麵包」。

吳寶春今天晚間透過「吳寶春麥方店–高雄店」臉書專頁發文回應說，「兩岸一家親，支持九二共識」。吳寶春在文中指出，他是一個生於「中國台灣」的麵包師，台灣是養育他的土地，「身為中國人是我的驕傲」，「兩岸一家親是我堅持不變的態度」。

吳寶春接著說，對於近期「吳寶春台獨」的消息，由於個人工作原因未能及時回應，造成一定誤解，給大家帶來諸多困擾，他深表歉意。他並申明，從未發布過「餓死也不會來大陸」的言論。

吳寶春強調他本人支持「九二共識」，希望透過個人的努力，響應國台辦《促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，為海峽兩岸的經貿交流盡綿薄之力。

吳寶春說，麵包師是他一輩子認定的志業。他與團隊為上海展店準備了一年多，嘗試用「大陸」在地食材和原料製作具當地特色的麵包，希望透過質樸的麵包建立仁和土地的連接，把他理解的最好氣味帶給大家。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/