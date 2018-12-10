才自稱「中國台灣麵包師」 吳寶春維基百科立刻被改國籍

2018-12-10 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕過去曾被稱為「台灣之光」的知名麵包師傅吳寶春，由於本月初在中國上海展店，卻被中國網友定調為「台獨麵包」並揚言抵制；結果吳寶春今天（12月10日）晚間回應稱，他是生於「中國台灣」的麵包師，「兩岸一家親是我堅持不變的態度」，也支持「九二共識」；結果他在《維基百科》的頁面所有出現的台灣地名前面都被人冠上「中國」，國籍也被改為中國，甚至慣用語言也被人改為「北京話」。

過去屢次有人自稱是中國人時，《維基百科》每次都有人就由改條目內容進行嘲諷，幾乎無一倖免，這次吳寶春也不例外；根據吳寶春在《維基百科》的敘述中，他也被改為「中國」台灣麵包師傅，出生於「中國」屏東縣內埔鄉龍泉村；國籍被改為「中國」，甚至語言也被人改為「北京話」。

而下方的生平與爭議事件中，只要有出現台灣與台灣地名，前方都遭人冠上「中國」，這種無奈的小抗議令人莞爾；不過目前《維基百科》的管理者已經把吳寶春條目設為「半保護狀態」，一般編寫者已經無法再惡搞修改。

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