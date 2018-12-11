吳寶春生於中國台灣説 基進黨批不只有92麵包還有92市長！

2018-12-11 00:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕吳寶春FB說自己是生於中國台灣的麵包師，支持九二共識聲明，引發基進黨的反彈怒批「不只有92麵包還有92市長呢」、「看到92麵包很憤怒吧」，自嘲高雄人受屈辱之後，還是得面對更多屈辱。

基進黨10日深夜po文批吳寶春的92麵包，也批92市長韓國瑜，指過去，中國利用政治力，逼迫外國大廠交出程式的原始碼，換取經營的特許權；審查原始碼的單位，正是 中國國安局下的單位。這單位再將程式原始碼交給協力的中國公司，進行對程式漏洞的研究和駭客攻擊。

基進黨直指這次的吳寶春以承認九二共識，換取上海展店，也是同樣的道理：中國以黨國特許的市場規則，來施行政治目的，這件事情已經是非常清楚。讓特定知名人物表態支持「九二共識」、「兩岸一家親」，引導社會輿論風向偏向「靠攏中國才有活路」。

基進黨po文強調，吳寶春92麵色告訴國人，從來都沒有「政治0分、經濟100分」的事情，當假新聞旋風襲來，選後才發現支持對象是92市長時，「我們真的無法再躊躇失志下去」，如果對92麵包感到憤怒、對92城市感到憂心，唯有靠自己戰鬥，保護你我的家園。

基進黨不忘號召志同道合的年輕人，「此次選戰中證明：我們是最不畏戰，也最能戰的團隊；請加入我們的行列」。

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