面對「中國台灣的吳寶春」 他痛斥：低頭不用這麼難看

2018-12-10 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕麵包師傅吳寶春日前由於被中國網友指為「台獨麵包」並揚言抵制，結果他在今（12月10日）晚竟發聲明稱自己是「生於中國台灣的麵包師，是位中國人並支持九二共識」等，引起外界譁然，並換台灣網友揚言抵制；對此知名作家、時事評論人溫朗東發文痛斥「你不得不低頭，但大可不必津津有味的舔對方的鞋子」

溫朗東在臉書發文劈頭就批「吳寶春不值得我們一絲一毫的同情。」；他指出，很多台灣人到中國做生意，面對中國打壓，也時有所聞；雖然在時勢比人強下不得不低頭，看見台灣人低頭，我們感到心酸，也不忍苛責。

他舉例，過去周子瑜因為手持我國的國旗，結果被舉報是台獨，但她透過經紀公司JYP的youtube頻道現身道歉時，她表情的無奈，看過的人記憶猶新；又或是戴立忍被舉報台獨，他在「微博」上面發了三千多字，裡面他只承認自己在文化上、血統上是中國人，雖然中國網友還是不領情，仍群起激憤要求他承認「我是中國人，台灣屬於中國」，但戴立忍始終沒有照做。

溫朗東也指出，先前只是蔡英文總統在美國路過85度Ｃ時順手買了杯咖啡表示支持，就被舉報台獨；雖然85度Ｃ說了九二共識、兩岸一家親、華人品牌，但沒有說台灣是中國的，也沒有說自己是中國企業，更沒有說是中國台灣，而且道歉聲明還只有中國的官網看的見，台灣的官網是沒有放的。

溫朗東表示，「我們不是藝人、導演，也不是企業主」，沒辦法替他們承擔壓力，也不用背負員工生計的重擔，「我們不能強求他們必須犧牲周邊的人，成全我們的國族意識」；但是可不可以卑微的、期待一種「不那麼賣命的彎腰姿態」，可不可以希望，在有人被中國欺負而低頭時，不要那麼努力、「無下限」跟「樂在其中」？

他批評，吳寶春頂著「台灣之光」的頭銜，享受台灣媒體的光環，在台灣人的支持與高人氣下，從隆大營建那得到了三年不用租金的優惠待遇；這些年來，「在地生意人支持你，消費者、房東與媒體支持你，甚至總統也支持你，整個台灣社會都支持你，然後你為了去賺中國人的錢，說中國台灣，說自己是驕傲的中國人」。

溫朗東痛斥，「台灣人孕育你長大，也不求什麼回報」，甚至也能體諒情勢比人強的低頭；「但你低頭的樣子，真的可以不必這麼難看。」

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