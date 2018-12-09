國安疑慮！「新北耶誕城」驚見華為贊助商標被質疑

華為在新北耶誕城中相當顯眼。（新北市觀光局提供）

2018-12-09 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕新北耶誕城受到不少新北市民歡迎，民進黨立委蘇巧慧發現耶誕城的布置其中一處，竟留給了目前遭到國際嚴格檢視、副董事長被逮的華為，她認為，除了有國安疑慮，還質疑新北市政府華為究竟贊助多少經費？

民進黨立委蘇巧慧在臉書PO出新北耶誕城的照片，並表示，「大家去過新北耶誕城了嗎？有沒有注意到新北市府樓上竟然出現華為的Logo？」蘇巧慧點出，由於國安疑慮，美日等國均已禁止或研議禁止國內電信商採購華為產品，沒想到新北市府卻連續3年接受華為贊助大辦耶誕城。

新北市府用耶誕城替華為營造正面形象

蘇巧慧好奇，「試問來自中國的華為與抖音（TikTok），究竟是給新北市政府多少贊助，才能夠有這種直接現身在公部門建築門面的頂級待遇？」她也質疑，當全球對華為抱持戒慎恐懼，新北市府卻用耶誕城替華為營造正面形象，「已不是荒謬二字可以形容」。

本報也報導，台灣不只是民眾用華為，連法務部調查局和總統府都曾在2013年被公布出使用過華為，顯示出這些東西可能成為中國侵台的特洛伊木馬，此外華為在台北三創設立旗艦店，在耶誕城中也隨處可見其痕跡。

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