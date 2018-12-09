外媒：設備充斥台灣// 華為恐成駭台特洛伊木馬

2018-12-09

〔編譯茅毅、記者楊綿傑、羅添斌、李欣芳／綜合報導〕各國對中國華為、中興通訊等產品可能帶來的國安隱憂浮上檯面，已有多國政府決定禁用。美國《國家利益》雜誌報導，台灣電信業者的核心網絡曾被發現採用華為設備，法務部調查局及總統府的手機也曾使用華為網路卡，顯示台灣政府和民間機構充斥華為設備，恐淪為中國駭台的「特洛伊木馬」。

對此，ＮＣＣ副主委翁柏宗表示，政府對中製產品已有把關機制，二○一三年辦理4G釋照時，就規定不得使用中製核心、傳輸骨幹網路及基地台設備，5G也將比照辦理；目前政府也禁止採購中國廠牌手機，民眾若擔心個資外洩，建議採購經資安認證手機或不購買中國手機。行政院及國防部也表示，目前政府機關沒有使用中製資訊產品，並明文禁止採購，中製手機也不得進入國軍營區。

二○○五年華為香港分支機構在台北設立辦公室，儘管十個月後被政府勒令關閉，但二○一二年華為設備重新在台灣幾家電信服務業者的網絡出現；二○一三年台灣國安局公布資料顯示，當時連調查局與總統府都在使用華為網路卡；華為二○一八年四月在台北三創園區設立旗艦店，且華為主題的裝飾在新北市歡樂耶誕城活動中隨處可見。

報導引述台灣資安公司「Team T5」網路安全專家廖彥棻指出，華為設置的後門兼具間諜和破壞能力，對通訊設施造成雙重威脅；台灣政府雖企圖阻擋華為在台灣市場漸增的能見度，但仍有待努力；只要在駭客與資安專家愛用、有世上最危險網路搜尋引擎之稱的「SHODAN」上打「Huawei（華為）」及「TW（台灣）」，搜尋結果顯示台灣遍布包括網路視訊攝影機在內的華為設備。

廖彥棻說，「最重要的是，華為和中興通訊的硬體本身就不安全」，建議台灣政府機構與承包商應對中國製的個人設備訂定嚴格規範，對於使用未經授權許可的裝置處理與政府有關文件，也應加以嚴罰；尤其國安局負責科技情報與電訊安全的第五處，應儘快公布情資，讓民眾提高警覺。

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