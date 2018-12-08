小內閣名單爭議不斷！韓國瑜險找到酒駕主委...

韓國瑜表示，有位原民會主委人選因為有酒駕問題，讓他只能放棄。（資料照）

2018-12-08 15:21

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長當選人韓國瑜的小內閣名單受各界關注，原定出任原住民委員會主委的林國權之前爆出涉吸金案，現在又傳出另一位原民會主委人選也因為酒駕問題，讓韓只能放棄。

綜合報導指出，韓國瑜之前公布小內閣名單，卻因為林國權涉吸金案審理中，引發爭議。韓國瑜今天上午出席活動表示，受先前原民會主委人選事件的影響，在選用人才上會更加謹慎。他隨後又向媒體透露，之前有個原住民委員會主委人選與他們一直談得很好，但在最後一刻對方突然表示曾因酒駕被抓，讓韓國瑜因此放棄。

面對媒體追問小內閣進度，韓國瑜則說，小內閣就像電鍋在煮飯，不要一直掀鍋，不然飯會煮不熟。他也提到，高雄市府小內閣人事案會稍微晚一點。至於是否考慮延用高雄市府既有成員，韓國瑜認為，考量到市府內閣安定與和諧，這個做法當然也有可能。

台北市長柯文哲曾提醒，韓國瑜接手高雄後就要面對市府3000億的負債，對此韓國瑜表示，「該做的事不會停，該還的債會面對。」他也感謝柯P對高雄財務的關心，他與市府團隊會想辦法解決債務清償問題。

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