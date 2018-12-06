開始「深蹲」台南 高思博要扭轉「落跑10年」印象

高思博在臉書宣傳服務處地址，強調要深蹲台南。（記者邱灝唐翻攝）

2018-12-06 19:58

〔記者邱灝唐／台南報導〕代表國民黨出戰台南市長的高思博，儘管最後落敗，但他也強調從這次選舉看到台南民眾渴望改變的訊息。因此，他近來也著手設置服務處，今日更在臉書貼出影片強調要「深蹲」台南。此舉也讓外界認為他是要改變在競選中一再被指責「落跑10年」的印象。

高思博在這次九合一選舉雖未挑戰成功，但獲得近31萬3千票的成績仍讓他相當有信心，認為市民開始渴望改變，因而在開票當天說出「後會有期」。高近來也開始著手設置服務處，除了持續聆聽民眾心聲之外，未來也將增加法律諮詢和政策倡議與監督平台等功能。

這些舉動曾讓外界猜測高思博是否在市長一戰失利後，要接續挑戰立委黃偉哲轉任市長後的立委補選，或後年的立委選舉，特別是高在這場選舉常被市民或對手攻擊評論為「落跑10年」，也就是2008年立委選舉選輸行政院長賴清德後，就離開台南北上做官、教書。這一印象也讓高在此次選戰中備受攻擊，儘管他常回應是找不到工作的「北漂台南人」，或提出在台南執行的觀光計畫，都無法扭轉這一印象。

不過，高思博強調，未來留在台南經營所擔任的角色不是「坐轎人」而是「抬轎人」，要替黨找尋和培養優秀的青年人才，所以並不會參加接下來的補選和選戰；高表示，從這次選戰結果可以觀察到，藍、綠兩黨支持者都回歸基本盤，而不信任兩黨的中間選民佔了3分之1，因此國民黨未來該如何改變就是重要的課題。

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