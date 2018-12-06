堅持市民免費看花博！盧秀燕：這是市長職權 AIPH無權干涉

2018-12-06 18:45

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市準市長盧秀燕走馬上任倒數計時，選前她提出當選後市民憑身分證免費、不限次參觀花博政見，但國際園藝生產者協會（AIPH）曾發函給中市府，表示「不支持免費參觀花博」，盧秀燕今天重申維持免費，「這是市長職權，AIPH無權干涉。」

盧秀燕說，她已跟團隊研究過，市府跟AIPH關係單純，現市府團隊估計門票收入16億元，以門票收入的1％作為給對方的費用，估算後1680萬預算已分兩年編列，今年的部份已支付，明年也會依約支付，不會因改朝換代而有改變。

她說，跟AIPH的關係就是依約行事，至於花博開放對誰免費，就像現任市長林佳龍有主張持花博卡者免費的職權，她也是基於她的市長職權提出市民免費，AIPH必須尊重她的職權，無權干涉台中市政。

盧秀燕說，但基於國際禮貌，就任後會請副市長令狐榮達禮貌性照會AIPH，我們做到禮貌照會，相信對方也會尊重台中市的職權。

至於花博卡的功能何去何從？盧秀燕說，等就任後讓主管研究，據她了解，事前已訂製300萬張，市民申辦100萬張，未來功能如何延伸，由團隊上任了解後處理。

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