柬埔寨遣送46台籍詐騙犯到中國 外交部深表不滿

2018-12-06 18:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕柬埔寨政府今天將46名涉及電信詐騙的台籍嫌犯，強制遣送到中國，先前更迫於中國施壓，禁止我方人員探視。外交部對柬埔寨表達嚴正關切與深切遺憾，將與各部門合作，盼後續透過「兩岸共打協議」機制加強溝通、解決本案。

柬埔寨警察總署11月26日逮捕235名跨國電信詐欺嫌犯，其中包含46名台籍嫌犯，今（6）違反當事人意願，將我國籍詐騙犯強制遣送到中國。

外交部發言人今天對此表示，我駐胡志明市辦事處掌握此案後，立即派員赴柬埔寨交涉，也要求進行領事探視，敦促柬方依法秉公處置及提供國人司法救濟管道，也向柬方強調我國已經加重電信詐欺刑度，請柬方與我共同打擊跨國犯罪，並依國籍管轄原則將我國籍嫌犯遣返台灣，而非遣送中國。

但柬國基於「一中」原則及迫於中方壓力，禁止我方探視國人，並配合中方要求，今天更將我國人強制遣送到中國。李憲章說，外交部對此深表不滿，並已指示駐胡志明市辦事處向柬方表達我政府嚴正關切及深切遺憾。

外交部表示，本案發生後即與法務部、陸委會及刑警局密切聯繫，期盼後續透過「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」機制加強溝通、解決本案。

外交部並再度呼籲國人，切勿抱持僥倖心態赴海外從事電信詐騙等不法行為，以免繫獄海外，耽誤自身前途，損害國家形象。政府各相關部門也將持續通力合作，加強打擊跨國犯罪。

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