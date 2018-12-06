驗票days4》驗完近6成共872箱 預計下週二、三有結果

台北地院3日赴北市選委會進行驗票程序。（台北市攝影記者聯誼會提供）

2018-12-06 17:37

首次上稿：16:27

更新時間：17:37

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院就北市長選舉驗票進入第4天，據官方提供消息可知，今天已驗完士林、松山兩區並進入北投區，共計238箱。週一至今總計已驗完872箱，目前達成進度為55.79％，逼近5成8。

依北院提供訊息可知，本週一開始的北市長驗票，首日驗完大安區208箱，週二驗完文山區215箱，週三驗完的內湖區，加上今日驗完的士林區、松山區，並進入北投區，總共已驗完872箱，在總箱數1563箱情況下，目前達成進度為55.79％。

對於北院驗票進度，丁辦發言人詹為元說，驗票速度自然是越快越好，「快又精準是大家都希望的」，今日進度已接近一半，驗票速度還算不錯，除週一因為是首日、有點混亂外，週二起的第二天，逐漸開始步上軌道，且丁、柯兩方與法官針對有效或無效票的認定，也漸有共識，預計「下週二、三會有結果。」

同樣對於驗票速度感到滿意的柯文哲律師代表林容以則說，今天起，北院希望每組每個半天能驗完2大箱、1小箱；林解釋，大箱是指約1500票以上、小箱則是1000票以下的投開票所，好讓整體驗票速度維持在一定水準，「而今天驗票進度大躍進。」

林容以也說，北院起初就有準備放大鏡、手電筒等驗票工具，以因應判定不少張的選票投進票匭時，部分選票是「有印泥沾黏問題」或「選舉人蓋2次成為廢票」，減少誤判狀況。

林容以也肯定審判長作為表示，在現場，審判長不但會鼓勵各組法官善用工具，也會帶著工具到各桌巡視，一旦有需要便可即時判定。

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